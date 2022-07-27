فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد ابنتها...شاهد جمالها

هنأت الفنانة فيفي عبده ابنتها عزة مجاهد، بعيد ميلادها الذي صادف يوم أمس. ونشرت فيفي صورة لابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، وعلقت: (عزة كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي وعقبال مليون سنة يا قلبي، حبيبة قلب ماما بحبك أوي)

وانهالت تعليقات النجوم، وعلقت المطربة يارا: (عقبال مليون سنة)، وعلقت غادة عبد الرازق:(عقبال مليون سنة يارب حبيبتي)، بينما اكتفى الفنان عمرو سعد بوضع ايموجي القلب.

من ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل (شغل عالي) الذي عرض في موسم رمضان الماضي بطولة شيرين رضا من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.