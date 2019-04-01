فيفي عبده تساند شيرين عبد الوهاب بالرقص على أغانيها وتعلّق: "محنة وتزول"
فيفي عبده
اختارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده أن تقدم الدعم والمساندة للفنانة شيرين عبد الوهاب، ولكن على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام وظهرت وهي ترقص على أغنية شيرين "هو ده" بكل براعة واتقان.
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ولم يكن هذا الفيديو هو الوحيد، فكانت فيفي عبده قد شاركت أيضًا في وقت سابق مقطع فيديو للفنانة شيرين أثناء غنائها "مشربتش من نيلها" في إحدى حفلاتها وعلقت قائلة: "محنة وتزول إن شاء الله يا شيرين، كلنا بنحب بلدنا العظيمة مصر".
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وحرص العديد من الفنانين في مصر وخارجها على الوقوف إلى جانب شيرين في أزمتها الأخيرة، بعد اتهامها بالتطاول على مصر والإساءة لها بسبب ما قالته في حفلها في البحرين: "أنا هنا اتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني"، مما عرضها للإيقاف عن الغناء بقرار صارم من نقابة الموسيقيين وتحويلها للتحقيق إلى حين التأكد من فيديو الحفل كاملًا.
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شيرين بنت مصر ولم تقصد الإساءة ولايمكن ان يشكك احد في مصريتها وحبها لمصر وحبنا ليها
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