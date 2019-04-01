فيفي عبده

اختارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده أن تقدم الدعم والمساندة للفنانة شيرين عبد الوهاب، ولكن على طريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام وظهرت وهي ترقص على أغنية شيرين "هو ده" بكل براعة واتقان.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Mar 30, 2019 at 3:10pm PDT

ولم يكن هذا الفيديو هو الوحيد، فكانت فيفي عبده قد شاركت أيضًا في وقت سابق مقطع فيديو للفنانة شيرين أثناء غنائها "مشربتش من نيلها" في إحدى حفلاتها وعلقت قائلة: "محنة وتزول إن شاء الله يا شيرين، كلنا بنحب بلدنا العظيمة مصر".

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Mar 29, 2019 at 9:28am PDT

وحرص العديد من الفنانين في مصر وخارجها على الوقوف إلى جانب شيرين في أزمتها الأخيرة، بعد اتهامها بالتطاول على مصر والإساءة لها بسبب ما قالته في حفلها في البحرين: "أنا هنا اتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني"، مما عرضها للإيقاف عن الغناء بقرار صارم من نقابة الموسيقيين وتحويلها للتحقيق إلى حين التأكد من فيديو الحفل كاملًا.