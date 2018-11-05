فيفي عبده

فاجأت الفنّانة فيفي عبده الكثير ممن يتابعوها في آخر تصريحاتها التي تحدثت فيها عن بداياتها الفنّية، وكشفت أن أول دور لها كان في فيلم "الرسالة" بدور الراقصة والتي قامت به تحت إشراف المخرج السوري الشهير مصطفى العقّاد في عام 1976.

وإضافة إلى ما سبق، تكلمت فيفي عبده عن تفاصيل دورها في فيلم "الرسالة" خلال لقائها في برنامج "حمد شو"، حيث أشارت بأنها أدت دور الراقصة التي يرمي "حبشي" رمحه" في حلقه مثبته على رأسها، وذلك تزامنًا مع رقصها بحركات دائرية حول نفسها، وعلّقت على الأمر قائلة: "كان دوري أعيط وألطم".

يشار إلى أن بداية الحياة الفنّية لفيفي عبده كانت كراقصة شعبية في فرقة "عاكف"، وكانوا أهلها من أشد المعارضين لفكرة الرقص لدرجة أنها هربت منهم لتكمل في ذات المجال، وشاركت فيما بعد في العديد من الأعمال السينمائية والمسرح والمسلسلات الدرامية.