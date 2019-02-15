صورة: حزر فزر ماذا تلقت فيفي عبده في عيد الحب؟
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عادة ما يتم تبادل الهدايا خلال عيد الحب، ولا يقتصر الأمر على العشاق فقط، حيث يمكن للأصدقاء والأقارب تبادل الهدايا ، باعتباره مظهرا أساسيا من مظاهر الاحتفال بعيد الحب، ونشرت الفنانة فيفى عبده فيديو لهدية تلقتها عبارة عن 7 تمرات وكوب من الحليب الرايب، حسب اليوم السابع.
وعبرت الفنانة فيفي عبده عن سعادتها البالغة بهذه الهدية، قائلة: (أغلى هدية جاتلي في عيد الحب)، ووجهت الشكر إلى من قدمت لها هذه الهدية التي تراها خير دليل على المحبة.
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