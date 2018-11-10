فيفي عبده ودينا تتشاركان وصلة رقص مثيرة في حفل زفاف ابنة خالد عجاج..(فيديو)

فيفي عبده، دينا

أشعلت الأجواء كل من فيفي عبده ودينا الراقصة مساء الجمعة وذلك على أحد المراكب بالقاهرة الذي أقيم فيه زفاف ابنة المطرب خالد عجاج ،حيث تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بكثافة فيما بينهم.

ونشرت الفنانة دينا على حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو تشاركها فيه الفنانة فيفي عبده الرقص بصحبة العروس، وبدت فيه فيفي وهي في قمة نشاطها وفرحتها بالعروسين.

وعلقت دينا على الفيديو وقالت: "ألف مبروك للفنان خالد عجاج زفاف ابنته مريم وعريسها إسلام"، لتتلقى مئات التعليقات التي تمتدح رشاقة فيفي وفرحتها بالزفاف.

View this post on Instagram الف مبروك للفنان خالد عجاج زفاف ابنته مريم و عريسها إسلام A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on Nov 9, 2018 at 4:15pm PST

وحضر الحفل العديد من نجوم الفن لتهنئة الفنان خالد عجاج بزفاف ابنته، منهم مدحت صالح ومصطفى قمر وأحمد عدوية والإعلاميون تامر أمين وبوسي شلبي وممدوح موسى.