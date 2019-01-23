المخرجة اللبنانية نادين لبكي

ترشّح فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي يوم الثلاثاء للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، ومن المقرر أن يتم الإعلان النهائي عن هذه الجوائز من خلال الحفل السنوي الذي يقام في نهاية فبراير في مدينة هوليوود بدورته الحادية والتسعين.

وستكون المنافسة في أشدها على جوائز الأوسكار، حيث أن هناك أيضًا أعمال أخرى ضمن قائمة الأفلام المرشحة لنيل الجوائز مثل الفيلم المكسيكي "روما" والبولندي "كولد وور" والألماني "نيفر لوك أواي"، والياباني "شوبليفتزر".

ويتناول "كفرناحوم"، وهو الفيلم الطويل الثالث للبكي، قضية الأطفال المهمشين والمحرومين من أوراق تثبت هويتهم في لبنان عبر قصة طفل الشارع "زين" البالغ 12 عاما الذي يقاضي والديه لأنهما أنجباه.

الجدير ذكره أن المخرجة نادين لبكي حصلت على جائزة لجنة التحكيم في الدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي عن نفس الفيلم في شهر مايو الماضي.