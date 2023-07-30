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رسميًا.. منع عرض فيلم "باربي" في السعودية.. والجمهور "هذا متوقّع"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 30 تمّوز / يوليو 2023 - 12:27
فيلم باربي
فيلم باربي

حالة من الصدمة عاشها رواد السوشال ميديا في السعودية بعد الإعلان بشكل رسمي عن منع عرض فيلم باربي في السينمات هناك، وجاء هذا القرار بعد تقرب كبير من الجمهور السعودي للفيلم.

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منع عرض فيلم باربي في دول الخليج والسعودية 

بعد الإعلان في وقت سابق عن تأجيل عرض فيلم باربي في الدول العربية إلى يوم 31 أغسطس المقبل، أعلن منذ قليل عن منع عرضه في عدد من دول الخليج العربي، وبشكل خاص في السعودية.

فيما شكك عدد كبير بحقيقة القرار حيث انه جرى تداوله عبر السوشال ميديا، ولم تعلنه أي مواقع أو جهات رسمية، مؤكدين أنه تم تأجيل عرض الفيلم وليس منعه.

وتساءل العديد من الجمهور عن سبب منع عرض الفيلم لا سيما أنه لا يضم أي مشاهد جريئة، او تروج للمثلية، فيما راح عدد من رواد السوشال ميديا للتحليل عن سبب المنع أن العمل يروج لرفض سلطة الرجل بطرق لا تناسب الشرق الأوسط.

في المقابل علق العديد أن هذا القرار كان متوقعًا وليس مفاجئًا.

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الفيتنام تمنع عرض الفيلم
 

وفي وقت سابق أعلنت الفيتنام منع عرض فيلم باربي وذلك بسبب أنه يتضمن مشاهد ضمت خريطة تؤكّد سيادة الصين على مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ويروي الفيلم قصة الدمية الشهيرة باربي التي تعيش في عالم غير حقيقي، وتقرر الانتقال إلى أرض الواقع لتواجه العديد من المشاكل، إلى جانب علاقتها مع الدمية كين.

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