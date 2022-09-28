فرقة Aqua تكشف سبب عدم إدراج أغنية Barbie Girl في فيلم باربي الجديد

مرّ أكثر من ما يقارب الـ 25 عاماً على اصدار الفرقة الأمريكية الشهيرة "Aqua"، الأغنية الكلاسيكية الشهيرة Barbie Girl والتي لاقت يومها شهرة كبيرة على مستوى العالم.

سبب عدم ادراج الأغنية في فيلم باربي الجديد

بالرغم من ان هذه الأغنية القديمة والتي أصدرت خلال عام 1997 تحتلّ مكانة كبيرة في عالم الموسيقى بين الجماهير في العالم، إلا أنه لم يتم ادراجها خلال فيلم "باربي" المنتظر من بطولة مارجو روبي وريان جوسلينغ.

وكشف أعضاء فرقة Aqua الذين أدّوا هذه الأغنية خلال مقابلة لهم عن السبب الذي يعتقدون أنه وراء عدم قيام طاقم الفيلم بإدراج الأغنية فيه.

ويبدو واضحاً بان هذا القرار اثار ازعاج الفرقة والتي أشارت بقولها: "إن ادراج الأغنية الشهيرة في الفيلم سيكون له تأثير كبير وسيحدث ضجّة، كما انه سيجذب الاهتمام للفرقة وليس للفيلم نفسه".

وصرّح أعضاء الفرقة بانهم غير منزعجين من هذا الأمر وأكّدوا ذلك من خلال تصريحاتهم بان العمل الجيّد لا يموت.

الاهتمام بالأغنية تزامناً مع صدور الفيلم

وبالرغم من عدم ادراج الاغنية في الفيلم، إلا انه وتزامناً مع صدور فيلم "باربي" الجديد والمرتقب فإن الأغنية الكلاسيكية الشهيرة Barbie Girl قد تجاوزت عدد المشاهدات لديها المليار مشاهدة مؤخراً على "يوتيوب".

مما يدّل أنه وبالرغم من مرور اكثر من 25 عاماً إلا انها ما تزال تلقى اهتمام كبير من قبل المتابعين، كما ان وجود العلامة التجارية الخاصة بباربي تجذب المزيد من الاهتمام بالأغنية.