فيلم "سبايدرمان" يتصدر شباك التذاكر.. مبلغ خيالي في يوم واحد

يتنبأ مراقبو شباك التذاكر أن يكتسح فيلم "سبايدرمان: لا عودة للوطن" Spider-Man: No Way Home الإيرادات مقارنة بالأفلام الأخرى، وبذلك قد يتمكن من إنقاذ شباك التذاكر الأمريكية.

بعد أن حقق الفيلم ما يقرب الـ 121.5 مليون دولار في يوم الافتتاح، أصبح أول فيلم منذ بداية جائحة كورونا يتجاوز 100 مليون دولار، ويعتقد المحللون إنه في الطريق للوصول لـ 242 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت مجلة Variety.

ويُعد إجمالي المبلغ الذي حصده الفيلم خلال يوم واحد أعلى افتتاح إيرادات لشباك التذاكر في شهر ديسمبر، كما يعتبر الفيلم من أفضل امتياز لسلسلة أفلام Spider-Man من شركة "سوني"، متفوقًا على إجمالي الإيرادات التي حصدها فيلم "Homecoming" خلال 3 أيام عام 2017 والتي قدرت بـ117 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الفيلم أيضًا على تقييمات إيجابية من النقاد؛ إذ أن نسبة تقييمه على موقع Rotten Tomatoes وصل إلى 94%.

ويشارك في بطولة العمل النجم توم هولاند، وزيندايا، وماريسا تومي، وجاكوب باتالون، وغيرهم.

