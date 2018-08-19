فيلم عن قصة حقيقة بتوقيع كابور الأب والابن لأول مرة في تاريخ السينما الهندية

أنيل كابور وابنه هارشفاردهان كابور

تداولت العديد من المواقع والصحف الهندية خبر مشاركة أنيل كابور مع ابنته سونام كابور في الفيلم القادم بعنوان "Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga"، والمقرّر إطلاقه في نهاية العام الحالي.

ولكن في الفترة الأخيرة عادت الأخبار مجددًا تحوم حول النجم المخضرم أنيل كابور بعدما تم الكشف عن تعاونه الجديد مع ابنه هارشفاردهان كابور، وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ السينما الهندية بشكل كامل، حيث أنه لم يسبق أن ظهر الأب وابنه في عمل فني مشترك.

هارشفاردهان شارك مسبقًا في العديد من الأفلام ومن ضمنها "Bombay Velvet"، و"Mirzya"، وحاليًا سيقوم بتجسيد دور لشخصية رياضية حائزة على الميدالية الذهبية في الأوليمبياد العالمي وهو "Abhinav Bindra"، ومن المقرر أن يتم إصدار العمل الجديد في بداية عام 2019.

من ناحية أخرى،أبهيناف بيندرا هو الشخص الرياضي الأول الممثل للدولة الهندية الذي حاز على جائزة فردية في الأوليمبياد عندما فاز في عام 2008 في رياضة القنص عن بعد 10 متر، والتي أقيمت آنذاك في الصين (بكين).

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