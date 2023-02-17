فيلم هيفاء وهبي الجديد: هل منع حقا من العرض؟

البوابة-كشفت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري، حقيقة ما جرى تداوله مؤخراً حول منع عرض فيلم (رمسيس باريس) في دور العرض، على خلفية شكوى من قبل أحد المنتجين، مؤكدا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، و أن غرفة صناعة السينما لم تصدر أي قرار بوقف عرض أى فيلم، كونه ليس من اختصاصها.

بدوره أكد المنتج ريمون رمسيس في بيان صحفي، مقاضاته لأى شخص أو وسائل إعلامية تنشر أخبار مغلوطة حول الشركة وأعمالها، لأن ذلك غرضه التشويش على أعمال الشركة وفيلم (رمسيس باريس) المقرر عرضه في السينما قريباً.

يشار الى أن فيلم (رمسيس باريس) من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر وهو بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي.