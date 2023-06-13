فيلم Culpa Mia الإسباني يتعرض للهجوم.. علاقة محرمة بين الإخوة

زادت عمليات البحث عن الفيلم الإسباني Culpa Mia ، بعد عرضه على منصة Prime Video بتاريخ 8 يونيو الجاري، إذ تعرض لحملة هجومية ومطالبات بوقف عرضه لمشاهده التي وصفت بالـ"بذيئة" و"المقززة".

أحداث فيلم Culpa Mia

وتصدر الفيلم الرومانسي الدرامي بسبب قصته الجدلية، التي تدور حول شابة تدعى "نواه"، تبلغ من العمر 17 عامًا، تقرر ترك أصدقائها وحبيبها ومدينتها للعيش مع زوج والدتها الجديد في قصره الفاخر، وهناك تقابل "نيك"، أخيها من زوج والدتها.

في البداية، تكون المشاكل أساس علاقة الاثنين، لكن يقولون "ما بعد العداوة إلَّا المحبة"، فتنشأ علاقة حب محرمة بين الطرفين، رغم أنهما من أبوين مختلفين؛ ما يؤدي إلى مواجهتهما العديد من العقبات والمشاكل التي يتعين عليهما التغلب عليها.

وما يزيد الأحداث تشويقًا وإثارة عودة حبيب "نواه" السابق، "ماريو"، ليجد نفسه وسط مثلث حب.

أبطال فيلم Culpa Mia

يشارك في بطولة العمل العديد من النجوم الإسبانيين، من بينهم: نيكول والاس Nicole Wallace، وغابريل جيفارا Gabriel Guevara، ومارثا هازاس Marta Hazas، وفيكتور فارونا Víctor Varona، وإيفان ماساغي Iván Massagué.

مقتبس عن "واتباد"

ويشار إلى أن الفيلم مبنى على قصة "واتباد" تحمل الاسم نفسه للكاتب مرسيدس رون، لتتوسع لاحقًا إلى ثلاثية كتب أشرف على نشرها دار الكتب Penguin Random House.



