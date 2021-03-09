نسليهان أتاغول في فيلم إسباني.. بعد انسحابها من مسلسل ابنة السفير

عاد اسم الممثلة التركية نسليهان أتاغول إلى تصدر الحديث مجدداً بعد أخبار متداولة عن بطولة فيلم إسباني.

الخبر المتداول كانت قد أطلقته إحدى المواقع التركية والذي جاء فيه تحديداً أنه تم اختيار الممثلة التركية لتكون ضمن كاست الفيلم الاسباني "En Los Margenes" من بطولة بينيلوبي كروز و لويس توسار، كما أضاف الموقع التركي أنه سيتم عقد اجتماع أونلاين بين نسليهان ومنتجين الفيلم خلال هذا الأسبوع.

مصادر برنامج الصفحة 2 :

تم اختيار نسليهان اتاغول لتكون ضمن كاست الفيلم الاسباني "En Los Margenes" من بطولة بينيلوبي كروز و لويس توسار #NeslihanAtagül pic.twitter.com/QweGqZxAb6 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) March 9, 2021

وسخر الجمهور الذي تداول الخبر دون أي تصريح رسمي من نسليهان منها وعاد يتهمها بالكذب بخصوص مرضها الذي أجبرها على الانسحاب من مسلسل "ابنة السفير" لتحل محلها زميلتها الممثلة التركية توبا بويوكستون.

وكانت الممثلة التركية قد أعلنت أنها مصابة بمرض تسرب الأمعاء الذي أفقدها وزنها بشكل ملحوظ كما أنها كانت قد فقدت الوعي أثناء تصوير مشاهدها وبناءً على توصية الطبيب انسحبت من العمل، وبعد الجدل الكبير وقتها وسط أن مرضها خطير وقد يصل إلى الموت اضطرت الممثلة لمشاركة فيديو لتطمئن الجميع على صحتها وأنها فقط بحاجة للراحة الكاملة لبضعة أيام حتى تعود لوضعها الطبيعي.

وأطلت الجميلة التركية منذ أيام على الجمهور من خلال جلسة تصوير خاصة لمجلة Hola الأمريكية كأول ممثلة تركية يتم اختيارها لهذا الأمر، كما أنها عادت وأطلت عبر غلاف مجلة L’Officiel وصرحت من خلال المجلة بـ"بدأت أعيش المرض أثناء تصوير المسلسل في بودروم، لقد استمررت بالعمل كي لا أحزن أحدا وفي الوقت نفسه كي أحس بأنني بخير، لكنني خسرت 5 كيلو في فترة قصيرة جدا، وأنا أصلا صاحبة بنية جسمانية ضعيفة جدا... ففي حين أن خسارتي لاثني كيلو وضع متأزم بالنسبة لي، فخمسة كانت فارقاً في جسمي".

وتابعت الممثلة التركية في تصريحها "لم يتسبب انخفاض المناعة .وضعف الجهاز الهضمي عندي في ضعف جسدي فحسب بل أدى ذلك أيضاً إلى اضطراب في الإدراك. وأساساً وتيرة العمل المكثفة قد أضافت المزيد لمرضي. بالرغم من أن طاقتي الداخلية عالية ولكن جسدي بعد فترة أصبح لا يظهر تعاونا".

وأشارت أتاغول إلى أنها استمرت في المسلسل بعد علمها بمرضها لمدة شهرين تقريباً إلا أن جسدها لم يعد يساعدها مما دعاها للتوقف باتفاق متبادل.

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