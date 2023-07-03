قبل عرض الفيلم بأيام.. منزل "باربي” الشهير يفتح أبوابه للضيوف

البوابة - إذا كنتِ قد حلمتِ يومًا بالعيش في قصر باربي الفخم، فهذه هي فرصتكِ الآن! منزل الأحلام الشهير يستعد لفتح أبوابه مجددًا أمام الضيوف لخوض تجربة الحياة في ماليبو لكن بأسلوب دمية "باربي – Barbie" الشهيرة.

وكجزء من العروض الترويجية للفيلم، تعاونت Barbie مع منصة Airbnb لتقدم للضيوف فرصة استئجار القصر لليلة واحدة واختبار تلك العوالم بطريقة جديدة واستثنائية.

ومن المقرر أن تبدأ الحجوزات في 17 يوليو الجاري، للإقامة بالقصر في ماليبو بكاليفورنيا، والتجول داخل أركانه وغرفه والنوم على الوسادة الوردية الزاهية.

في قصر باربي الذي تم تجديده حديثًا، يمكن للضيوف المحظوظين استخدام الخزانة المليئة بالملابس الوردية الجاهزة لارتداءها على الشاطئ أوحضور مسابقات رعاة البقر، مثل قمصان رعاة البقر المزينة بأهداب وأزرار بطبعة الحيوانات والمزيد من الأشياء المفضلة لدى شخصية كين الممزوجة مع عدد قليل من أساسيات خزانة ملابس باربي.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالسباحة في حوض السباحة ceanview، لكنهم لن يتمكنوا من ركوب الزلاجة المكونة من طابقين - لأنه تمامًا كما هو الحال في Barbie Land، تكون بعض الأشياء بلاستيكية فقط.

كما يشمل القصر ركن خاص للشواء بجانب المسبح، وحلبة ديسكو للتزلج مع سطح دي جي وصالة ألعاب رياضية على السطح تضم أجهزة خاصة للتمارين الرياضية.

وعلى عكس معظم عمليات تأجير Airbnb، سيحصل الضيوف على زوج من أحذية إمبالا النيون - التي تم بيعها الآن عبر الإنترنت - وألواح التزلج على الماء ، على غرار تلك التي شوهدت في الفيلم.

