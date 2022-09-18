فيولا ديفيس تروّج لفيلمها الجديد مستعينةبـ نجمة يوميات عائلة ملسوعة "فلولة"

روجت النجمة الهوليوودية الشهيرة "فيولا ديفيس" لفيلمها الجديد المنتظر The Woman King، ومن المقرر عرضه في يوم 22 سبتمبر من الشهر الحالي، من خلال حسابها الخاص في تويتر، بطريقة لافتة ومختلفة.

فيولا ديفيس تستعين بفيديو فلولة

واستعانت النجمة الهوليوودية "فيولا ديفيس" نجمة مسلسل How to get away with a murderer بمقطع فيديو شهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شاركت الفيديو عبر صفحتها الشخصية للتعبير عن حماسها لسفرها للبرازيل للترويج لفيلمها الجديد هناك.

وتظهر في الفيديو الطفلة السعودية الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ريتان أشرف" والمعروفة باسم "فلولة" وهي نجمة فيديوهات يوميات عائلة ملسوعة التي اشتهرت مع والدها وشقيقها كنان.

وحظي هذا الفيديو بشكل خاص برواج كبير عبر السوشال ميديا، وهو الفيديو الذي يوثق لحظة عودة فلولة إلى المدرسة بعد غياب فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتظهر فيه الطفلة الشهيرة وهي تعبر عن سعادتها البالغة لعودتها للمدارس، وقد انتشر هذا الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستعان به العديد من المشاهير حول العالم.

ووقع اختيار فيولا على الفيديو للتعبير عن فرحتها وسعادتها بسفرها للبرازيل للترويج لفيلمها الجديد.

Me at the airport on my way to Brazil. 🇧🇷😂❤ #TheWomanKing pic.twitter.com/b7EwjBVr2A — Viola Davis (@violadavis) September 17, 2022

نبذة عن الفيلم الجديد

الفيلم مبني على أحداث حقيقية وقعت في مملكة داهومي في افريقيا حيث ستقوم فيولا بدور "نانيسكا" وهي جنرال عسكري نسائي بينما تقوم بقتال الفرنسيين هي وابنتها، وانضم الى فيولا العديد من النجوم من النساء ومنهم "كاثي شولمان"، بينما كان الانتاج تحت اشراف "جوليوس تينون" و"ماريا بيلو" .