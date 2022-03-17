عاجل.. ساندرا بولوك تعتزل التمثيل للسنوات القادمة لهذا السبب

شاركت النجمة الهوليوودية ساندرا بولوك في الأشهر الماضية في العديد من الأفلام وكان آخرها فيلم من بطولتها ويحمل اسم The Lost City​ الذي حقق نجاحًا لافتًا.

وصدمت ساندرا بولوك متابعيها حول أنحاء العالم بعد إعلان توقّفها عن التمثيل لفترة زمنية تمتد لسنوات، حيث تساءل الجمهور اذا ما كانت ستعتزل نهائياً الفن ولن تعود إليه ام أن توقفها مؤقت ولن يطول.

وخلال مقابلة أجرتها الفنانة العالمية مؤخرًا مع برنامج Entertainment Tonight والذي تعرضه قناة CBS الاميركية، أكّدت النجمة البالغة من العمر 57 عاماً خبر ابتعادها عن الفن.

وأوضحت ساندرا خلال حديثها مع البرنامج عن السبب الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار هو حاجتها للتفرّغ لعائلتها وأطفالها وإعادة ترتيب أولوياتها وأمور حياتها، كما توَّدوان تمنح اسرتها المزيد من الوقت

وقالت ساندرا: "إن التمثيل يتطلّب مني ارتباط كل الوقت في اليوم بمقدار 24 ساعة وأنا أحب أن اخصص هذا الوقت لأطفالي وعائلتي".

ويشار أن ساندرا بولوك هي أم لولدين وهما لويس البالغ من العمر 12 سنة وليلى البالغة من العمر 10 سنوات، ويبد ان النجمة العالمية قررت تفضيل حياتها العائلية وأولادها على الفن بالرغم من الشهرة الكبيرة التي تحظى بها حول العالم

وقدمت النجمة العالمية الكثير من الأعمال والافلام المميزة خلال مسيرتها والمتنوعة ما بين الكوميديا والأكشن وتعتبر واحدة من اشهر نجمات هوليوود