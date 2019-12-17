فيولا ديفيس تشارك ساندرا بولوك في فيلم Netflix الجديد

اختيرت النجمة "فيولا ديفيس" لدور البطولة في فيلم Netflix القادم بجانب النجمة ساندرا بولوك والذي سيكون تحت اسم Unforgiven.

ويعتمد الفيلم على مسلسل مصغّر للجريمة الدرامية مكوّن من ثلاث حلقات من عام 2009 والذي يحمل نفس الاسم ولا يمكن الخلط بينه وبين فيلم Clint Eastwood 1992.

الفيلم من سيناريو "كريستوفر ماكواري" والذي فاز بجائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم The Usual Suspects من بطولة توم كروز، والذي حوّل أيضاً المسلسل إلى فيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول روث والذي سيكون من بطولة ساندرا بولوك التي قضت فترة في السجن بتهمة جريمة قتل مزدوجة يطلق سراحها وتحاول التكيّف مع الحياة في الخارج والعثور على شقيقتها المفقودة منذ فترة طويلة والتي تبنت منذ دخولها السجن.

الفيلم من انتاج دينزل واشنطن ولم يتم الإعلان بعد عن الدور الذي ستقوم به فيولا، إلا أنه ليس التعاون الأول بينهما ففي عام 2010 قاما بإحياء مسرحية برودواي حيث فاز كلاهما بجائزة توني.

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