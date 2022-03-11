في أحدث ظهور لها: حلا شيحة توجه رسالة خاصة للأم

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة فخر وإعزاز بالمرأة بمناسبة يومها العالمي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، حيث نشرت صورا لها وعلقت عليها بـ (بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت اني حابة اشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته… اد ايه دور المرأة في اسرتها ومجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع اولادها قبل اي حاجة تانية).

وتابعت: (حابة اوجه رسالة لكل ام كوني فخورة إنك أُم و انك قادرة انك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة ،خليكي دايماً متفائلة و قوية مهما حصل، الامومة اغلي من اي حاجة ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب و الحنان و الاحتواء في زمن بقي اصعب من اللي قبله.. اعملي حاجة بتحبيها و حبي نفسك اولا وربي اولادك علي الاخلاق و القيم الجميلة مهما اتريقوا او قالوا او عملوا العكس).

يذكرأن آخر أعمال حلا شيةى قبل اتخاذها قرارا بالابتعاد عن الحياة الفنية مشاركتها في بطولة فيلم (مش أنا) مع تامر حسني، وشاركهما البطولة ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، فايز المالكي وعصام السقا، من إخراج سارة وفيق.