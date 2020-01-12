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في أول حفل له في دبي..محمد رمضان يستعرض سيارته الفارهة على المسرح (فيديو وصور)

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:16
محمد رمضان
محمد رمضان

أحيا الفنان المصري محمد رمضان أولى حفلاته في مدينة دبي في الإمارات، بمشاركة الفنان المغربي سعد لمجرد، وبدأ رمضان الحفل الذي أقيم في مركز التجارة العالمي، باستعراض سيارته الفارهة على المسرح، ليعلن فيما بعد عن بداية السهرة بغناء أغنيته الشهيرة "نمبر ون" وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ولم تتوقف الإثارة والحماس لدى الجمهور، وظل التفاعل في ازدياد خاصة بعد أن قدم محمد رمضان وسعد لمجرد أغنية "إنساي" والتي أوشكت أن تصل على موقع يوتيوب إلى 200 مليون مشاهدة، وفاجأ لمجرد الجمهور لاحقًا بعد أن أعلن عن مشاركته في عمل سينمائي في قادم الأيام مع محمد رمضان، ليقوم الأخير بالرد على لمجرد قائلًا: "صديق العمر".

ويستعد محمد رمضان للمشاركة في سباق رمضان القادم 2020، من خلال مسلسل "البرنس"، ويشاركه في العمل كل من روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي،عبد الرحمن أبو زهرة، بدرية طلبة، نور اللبنانية، أحمد زاهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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