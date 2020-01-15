في أول ظهور بعد خلعها الحجاب.. صابرين تكشف عن غنائها "مهرجانات"!

كشفت الفنانة المصرية صابرين عن أدائها أول أغنية "مهرجانات" بمناسبة حفل زفاف شقيقها "محمد"، مشيرة إلى أنها قررت أن تحضر له مفاجأة خاصة أنه لم يكن يرغب في الزواج.

وروت صابرين تفاصيل الأغنية خلال حلولها ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" والذي أذاع الأغنية لأول مرة: "لم أكن أصدق أن شقيقي قرر الزواج، وقررت أن أفاجئه، خاصة أنني دائمًا ما أقدم أغنية في أي مناسبة، سواء قدوم مولود جديد أو زفاف أحد أقاربي".

وأضافت: "ذهبت أنا وزوجي وأولادي لتسجيل الأغنية، واتفقت مع صديق شقيقي على تقديم أغنية مهرجانات، لأنني مجنونة كما يعرف كثيرون".

وتابعت: "كنت متحمسة للغاية للرقص وعمل حركات أغاني المهرجانات، اشتقت للاستعراض، وأعتبر أنها نعمة كبيرة جدًا من الله أن يعمل الإنسان ما يحب".

وأردفت: "المفاجأة أنني في اليوم الذي سجلت فيه هذه الأغنية، كنت أصور دوري بشخصية زينب الغزالي في مسلسل الجماعة صباحًا".

وروت صابرين كيف أفلتت من مقلب الفنان المصري رامز جلال، عندما حلت ضيفة ببرنامجه "رامز قلب الأسد" منذ 9 سنوات، قائلة: "كنت أعلم بالمقلب قبل حدوثه، الأسد الذي استعان به رامز في المقلب كان من عند بنت خالتي فاتن الحلو، التي تقدم عروض الأسود في السيرك".

واستطردت: "أخبرتني فاتن أن رامز سيدعوني في البرنامج لتنفيذ المقلب في، فقلت لها ألا تخبر أحدًا بأنها قالت لي على هذا الأمر".

وواصلت: "تظاهرت أنني تعرضت للصدمة والإغماء بعد رؤيتي الأسد وشعر رامز بالقلق الشديد من حدوث أي شيء لي، ولكنني فاجأته بأنني كنت أمثل عليه، وأنني رغبت في تنفيذ مقلب فيه كما يفعل هو في النجوم".

وعن مسألة خلعها الحجاب وتعرضها لانتقادات حادة من جمهور السوشيال ميديا بعد نشرها أول صورة لها بشعرها، قالت: "أشكر كل من وقف بجانبي وآمن بموهبتي، بعد هذه الأزمة عرفت أن الفنانين يظهرون وقت الأزمة، مهما باعد بينهم الزمن".

واستكملت: "تلقيت دعمًا كبيرًا من أصدقائي ومن آخرين لا أعرفهم، وقت الأزمات يتضح أن الفنانين أسرة واحدة".

واختتمت: "أتمنى ممن وجهوا لي النقد أن يعرفونني من خلال فني فقط، وألا يتدخلوا في شؤوني الخاصة، فمثلًا لا يحق لأحد أن يسألني عن علاقتي بزوجي، نفس الامر ينطبق على الحجاب".

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