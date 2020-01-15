حماده هلال يتعرض لموجة من السخرية.. والسبب: "وصفه لنفسه"!

تعرض الفنان المصري "حمادة هلال" للسخرية بسبب تعريفه الشخصي عبر حسابه في تويتر.

وصف الفنان نفسه في خانة التعريف الخاصة بحسابه بأنه "مغني ومطرب"، ما أثار سخرية الجمهور منه وتداولوا الصورة عبر نطاق واسع في السوشال ميديا.

وعلى صعيد آخر، طرح الفنان أول أعماله الفنية للعام الحالي عبر قناته الشخصية في يوتيوب تحت إسم "أووه لا لا" وحققت ما يقارب النصف مليون مشاهدة، إلا أنه تعرض للانتقاد بسبب تشابه لحن الأغنية مع أغنية "فطومة" لفرقة واما. كما احتفل الفنان مؤخراً بوصول قناته في يوتيوب إلى أكثر من مليون مشترك واستلم درع تكريمي من إدارة يوتيوب.

من جهة أخرى، أصدر الفنان السنة الماضية عدة أعمال وحققت نجاح كبير من بينها فيديو كليب "أشرب شاي" الذي حقق أكثر من 54 مليون مشاهدة، وفيديو كليب "الناس الحلوة". أما على صعيد التمثيل فقد شارك ببطولة مسلسل "إبن الأصول" إلى جانب "سوزان نجم الدين، آيتين عامر، أحمد حلاوة" ونخبة من النجوم.

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