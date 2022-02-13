في أول ظهور لها..ابنة ظافر العابدين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

خطفت ابنة الفنان التونسي ظافر العابدين الأنظار بجمالها وابتسامتها الساحرة خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "غدوة" في تونس برفقته، ويعتبر هذا الظهور الأول لها.

تألَّق ظافر العابدين على السجادة الحمراء برفقة ابنته الجميلة "ياسمين" وزوجته البريطانية الحسناء "جوان" إلى جانب مجموعة من النجوم من بينهم درة بوشوشة.









واختارت ياسمين الزهور بإطلالة بسيطة مُرتديةً فستانًا أسود قصير نسَّقته بسترة سوداء بسحاب أمامي، وانتعلت حذاء رياضي بياقة عالية مٌزيَّن برباطات بيضاء، بينما أسدلت خصلات شعرها البني الفاتح على جانبي كتفها.

من جهة أخرى، تألَّقت جوان مرتديةً فستانًا أسود قصير مُزيَّن بالريش والتطريزات الفضية الأنيقة، جاء بقصة ضيفة مبرزًا منحنيات جسدها الرشيق، وزادت من طولها بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ باللون النود، وأكملت إطلالتها بتسريحة جانبية بسيطة.

أحداث فيلم غدوة



تدور أحداث الفيلم حول المجتمع التونسي وأزماته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث تناول قصة "حبيب" وعلاقه بابنه من زواجه السابق أحمد، الذى يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر ماضيه السياسي خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار فيجبر الابن على العناية بوالده والحفاظ على سلامته.

يذكر أن هذه التجربة الأولى لظافر في عملية الإخراج، كما شارك في تأليفه إلى جانب السيناريست أحمد عامر، كما شارك في إنتاجه مع المنتجة التونسية درة بوشوشة، كما شارك في دور البطولة إلى جانب رباب السرايري، وبحري الرحالي، ونجلاء بن عبد الله.

يذكر أن الفيلم حصد جائزة اتحاد النقاد الفيبرسي (FIPRESCI) خلال عرضه في فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي.