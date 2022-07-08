في أول ظهور لهما: طارق العريان و نيكول سعفان يهنئان بالعيد

نشر المخرج طارق العريان صورة جديدة له بصحبة صديقته عارضة الأزياء نيكول سعفان خلال حضورهما إحدى المناسبات الخاصة. وعلق العريان على الصورة عبر حسابه بتطبيق (إنستغرام) كاتبا: (كل عام وانتم بخير).

وتلقى الثنائي التهاني والمباركات والرسائل من مجموعة من نجوم الفن والمشاهير في العالم العربي، وكان أبرزهم الفنان أحمد العوضي، والفنانة السورية نسرين طافش والتي كتبت معلقة على الصور (أحبكما كثيراً)، وزينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، وجوليا شواشي، وأحمد طلعت.

يذكر أن طارق العريان أعلن رسمياً ارتباطه بنيكول سعفان بعد أكثر من عام على انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري، و بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصالهما.

وجاء إعلان طارق العريان من خلال تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها و بعد أن نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).