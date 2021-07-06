في أول ظهور له بعد بتر قدمه: شريف دسوقي يغني للسعادة

نشر الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي مقطع فيديو بداخل مكتبه داخل المعهد العالي للفنون الشعبية يجمعه بالفنان شريف دسوقي في أول ظهور له على كرسي متحرك عقب بتر قدمه.

ويظهر في الفيديو الفنان شريف دسوقي وهو يغني مونولوج (كلنا عاوزين سعادة) للفنان الراحل إسماعيل ياسين، برفقة أشرف زكى الذي علق على الفيديو (معنى السعادة شريف دسوقى حمد الله ع السلامة)، حسب موقع في الفن.

يشار أن الفنان شريف دسوقي خضع لعملية بتر في قدمه بسبب مضاعفات مرض السكري.

وكان شريف دسوقي، قد أعلن مشاركته في بعض من الأفلام والأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، حيث سيشارك خلال الفترة المقبلة في الجزء الثاني من (وقفة رجالة) والجزء الثاني من مسلسل (بـ100 وش)، كما أنه مضى للمشاركة في هذه الأعمال.

الجدير بالذكر أن شريف دسوقي شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل (نجيب زاهي زركش)، كما ينتظر دسوقي عرض فيلم (الأنس والنمس) مع محمد هنيدي.