في الذكرى الثمانية لرحيل هند رستم.. رفضت فيلم "أبي فوق الشجرة" بسبب القبلات وأصيبت بالاكتئاب قبل وفاتها!

هي ممثلة مصرية قديرة، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والأدوار المميزة، حتى استطاعت أن تنال ألقاب "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق"، وأثرت الشاشة المصرية بالعديد من الأعمال، إنها جميلة السينما المصرية هند رستم التي ظلت لمدة 10 سنوات لم يكتشف فتنتها المخرجون كأنثى طاغية، حتى قدمها حسن الإمام في فيلم الملاك الظالم، وظلت بطلته المفضلة لسنوات، وصارت أهم نجمة فاتنة في تاريخ السينما.

وبمناسبة ذكرى رحيلها الثامن ترصد "البوابة" أبرز المحطات التي مرت بها هند رستم في حياتها الفنية والشخصية.

مولدها ونشأتها

وُلدت هند رستم في حي محرم بك بمحافظة الإسكندرية في 12 نوفمبر 1931، وعمل والدها في سلك الشرطة، وبدأت حياتها الفنية عام ١٩٥٤ في دور كومبارس من خلال فيلم "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، وأدت فيه دور "معتوهة" وكان ظهورها عابرًا من خلال مشهدين، وكان الفيلم من بطولة الفنانة الراحلة شادية، كما سبق ظهورها في فيلم "غزل البنات" مع ليلى مراد، ولكن كان دورها صامتًا، ولم تتحدث سوى من خلال ترديد الأغنيات خلف ليلى مراد، وكان أول ظهورٍ لها في فيلم "أزهار وأشواك" للمخرج محمد عبد الجواد وإنتاج شركة الأفلام المتحدة.

زواجها

تزوجت هند رستم من المخرج حسن رضا، وبدأت طريق شهرتها بعد إنجابها لابنتها بسنت، وأدت الكثير من الأدوار التمثيلية والاستعراضية، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، واعتزلت التمثيل بعد الزواج وتفرغت لحياتها العائلية ولرعاية ابنتها بسنت، وتوفى عنها عام 2009.

أعمالها الفنية

قدمت هند رستم أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا وبدأت رحلة النجومية في السينما، وكان من أهم أفلامها "الجبان والحب، والرغبة والضياع، ومدرستي الحسناء، والحلوة عزيزة، ورجل وامرأتان، وهو والنساء، والزوج العازب، والراهبة، واعترافات زوج"، وقدمت آخر أعمالها فى عام 1979 وكان فيلم "حياتى عذاب".





رفضت التمثيل مع إسماعيل ياسين

جذبت الفنانة هند رستم في بداياتها، الأنظار من خلال مشاركتها مع الكوميديان الراحل إسماعيل يس، خاصةً في أفلام "الستات ما يعرفوش يكدبوا، ابن حميدو"، وارتباط ظهور هند مع الفنان إسماعيل يس كانت له دوافع رواها المكايير محمد عشوب، فقال: "بداياتها كـ"كومبارس" في السينما، فشاركت مع إسماعيل يس، في فيلم "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، بدور صغير، وكان إسماعيل يس، حنين معها، وطيب ويحبها، ولذلك كان أي سيناريو يأتي لها منه تقبله".



وأضاف "عشوب": "وبعد عرض فيلم (ابن حميدو)، طلبت بسنت، ابنة هند رستم، من أمها عدم تكرار التمثيل مع إسماعيل يس، وكانت مبرراتها، (أونكل إسماعيل بطل متفرّد نجم لجمهوره، ولما بتشتغلي معاه الناس بتبص لإسماعيل يس مش بتبص ليكي، عمرك ما أخدتي نجومية مع إسماعيل يس، في أي فيلم لإنه هو البطل وهو النجم وهو اللي بيضحك الناس، وهو إللي بيشد نظر الناس)".

جوائز حصلت عليها

نالت الفنانة هند رستم، العديد من الجوائز والأوسمة حيث حصلت على شهادة تقدير عن فيلم "نساء في حياتي"، من مهرجان فينسيا 1957، وجائزة النقاد عن فيلم "الجبان والحب"، كما كرمت من جمعية العالم العربي بباريس، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي 1993.

رفضت فيلم "أبي فوق الشجرة" بسبب القبلات

قال الفنان سمير صبري، إن الفنانة هند رستم، كانت مرشحة لبطولة فيلم "أبي فوق الشجرة" أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لكنها رفضت الفيلم، فقامت الفنانة نادية لطفي بالبطولة أمام عبد الحليم، وكشف عن السبب الحقيقي وراء رفض هند رستم، لبطولة فيلم "أبي فوق الشجرة"، حيث قال: "أخبرتني هند أنها رفضت دور البطولة أمام عبد الحليم، لأن البطلة وفقًا لسيناريو الفيلم تتعرض لقبلات كثيرة، وأنها مش عايزة تعمل مشاهد تتكسف منها لما بنتها تكبر وتشاهدها".

ملاحظتها على هند صبري

كانت هند صبري، ذات مرة تقوم بتصوير فيلم لها تحت منزل هند رستم، وكانت لها ملاحظة عليها فقالت لها "يجب ان تهتمي باختيار ملابسك".

أوقعت شكري سرحان في "الفخْ"

حيث كانوا يصورون فيلم جمعهم سويًا وكان يجب ان يقول شكري سرحان، في الفيلم "طيارات في السماء وغواصات في الأرض"، ولكنها أوقعته في "الفخْ"، قائلة له": الجملة بتقول "غواصات في السماء وطائرات في الأرض"، ولم ينتبه سرحان، فتعلق بالجملة وقالها فجأة في المشهد مما أضحك الجميع وتم إعادة المشهد أكثر من مرة وفشل سرحان في آدائه.

عماد حمدي باعها على أول محطة

ذات مرة كانوا يقومون بتصوير أحد الأفلام، فطلب عماد حمدي، منها أن تتوسط لدى المخرج لعمال الاستديو بأن يحصلوا على إجازة العيد لأنهم من "الصعيد"، وكانت المفاجأة ان رفض المخرج بسبب "الراكور"، وذهب لـ عماد حمدي، وقال له ولا إيه رأيك يا أستاذ"، فكانت المفاجأة أن عماد حمدي، أيدّ المخرج.

حقائق سريعة عن هند رستم



-أُطلق عليها لقب مارلين مونرو الشرق.

-رغم شهرتها الكبيرة قررت الاعتزال في ذروة نجاحها، من أجل زوجها الذي قدّرها واحتواها ومن أجل التفرغ لرعاية ابنتها.

-أثناء مقابلةٍ لها في برنامج "مصر النهاردة" ذكرت أنّ والدها امتنع عن التواصل معها منذ أن امتهنت الفن وبقي على نفس الحال إلى أن تزوجت الدكتور محمد فياض واعتزلت الفن.

-نوّهت هند رستم عن رفضها للقب ملكة الإغراء الذي أطلقه عليها الإعلامي مفيد فوزي، وكان ذلك كفيلًا لتنبيهها إلى ضرورة تنويع أدوارها.

-قامت هند رستم بالعديد من المقابلات خلال حياتها المهنية، لكنَّها صرحت أن أهمّ مقابلةٍ أجرتها كانت مع الأديب الكبير محمود عباس العقاد، فقد ذكّرته هند بحبيبته سارة التي كتب عنها في رواياته.

-امتلكت هند رستم 21 كلبًا، معربة عن حبها لتربية الحيوانات الأليفة.

-تعاونت مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم "لا أنام"، ولعبت هند دور المرأة اللعوب التي تتزوج والد فاتن حمامة، وأثناء تصوير المشهد الذي يجمع بين "فاتن" التي تهدد "هند" بفضح خيانتها لزوجها، تقوم هند بخلع حذائها ولكنها بدلًا من أن تضعه جانبًا تبقى ممسكةً به وتحركه أمام الكاميرا أي في وجه فاتن حمامة، فيعاد تصوير المشهد وتقوم هند باستبدال الحذاء بالسيجارة التي تنفخ بها في وجه الكاميرا أيضًا، فيخيرها المخرج لاحقًا بين المشهد مع الحذاء أو السيجارة.

-توقعت هند بعد إقناعها للمخرج يوسف شاهين بالقيام بدور "قناوي" في فيلم "بيت الحديد" أن الفيلم سيصبح من علامات السينما المصرية، بالفعل احتل المركز الرابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما.

أبرز ما قالت هند رستم

-دخولي للسينما لعبت فيه الصدفة دورًا كبيرًا.

-ازداد موقف أسرتي رفضًا وقسوة بعد امتهاني التمثيل واعتبروني قمت بعمل لا يليق بتقاليد الأسرة.

قالوا عن هند رستم

-قالت الناقدة الصحفية حنان شومان، إن هند رستم، كانت تتميز بالذكاء الشديد في اختيار أعمالها، ما جعلها من نجوم السينما المتميزين، وأضافت، أن هند رستم، كانت ذكية أيضا في قرار اعتزالها للفن من أجل أسرتها، فقد كانت زوجة للدكتور الكبير محمد فياض، رائد طب النساء والتوليد، والذى كان يعتز بها جدا، موضحة أن هند تلقت عروضا كبيرة للعودة للتمثيل مرة أخرى لكنها رفضت من أجل التفرغ لأسرتها وحتى تظل صورتها الجميلة وهي شابة ونجمة عالقة في أذهان المشاهدين، كونها كبرت سنا فأرادت أن تحافظ على الصورة الجميلة لها عند الجمهور.

-أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن النجمة هند رستم، هي نموذج للمرأة التى تنشر السعادة والبهجة والحنين، فقد كانت شخصية متميزة للغاية وكل الوسط الفنية يكن لها كل محبة واحترام، وأضافت، أن هند رستم، أرق امرأة رأيتها في حياتي، فقد كان أسلوبها في الكلام متميز للغاية لدرجة أنني قولت لها في إحدى اللقاءات: "علمينى انتى بتتكلمى كده إزاى"، فهي كانت النموذج الأمثل للفنانة التى تحترم فنها.

-قال الفنان سمير صبري، إن الفنانة هند رستم، كانت بارعة في التمثيل وفي لفت أنظار الجمهور من خلال سرقة الكاميرا بحرفية عالية في التمثيل أجادتها وتعلمتها بفضل المخرج حسن الإمام، وأضاف، أنه في أحد الأفلام التى شارك فيها مع هند رستم، استطاعت ببراعة أن تستحوذ على الكاميرا من خلال استخدام ولاعة وسيجارة في أحد المشاهد وكنت أنا ما زلت في بداية حياتى وأعتقدت ساعتها أننى أجدت في التمثيل لكن المخرج حسن الإمام، قال لي لقد سرقت هند الكاميرا منها بذكائها عن طريق السيجارة والولاعة.

إصابتها بالإكتئاب ووفاتها

أصيبت هند رستم، بالإكتئاب بعد وفاة زوجها د. محمد فيّاض، لأن أسرته وجهت لها اتهامات بالتزوير فأصيبت بالإكتئاب لمدة عامين قبل رحيلها وتوفيت في 8 أغسطس عام 2011، عن عمر يناهز 82 عامًا عقب إصابتها بأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات حتى الوفاة