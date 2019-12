في حفل كندا: إليسا توبخ أحد الحضور و الجمهور يتهمها بالقسوة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا، من أحدث حفل لها في كندا، ظهرت خلاله توبخ معجبًا لها، وتحرجه أمام الجمهور.

وظهرت إليسا في الفيديو، ترد على معجب في الحفل، بعدما طلب منها تأدية أحد الأغاني، لتجيبه في استهجان، قائلة: (what do you want.. ماذا تريد؟)، ليؤكد لها المعجب أنه يريد أن يستمع لأغنية من أغانيها الجديدة، فتعلق المطربة اللبنانية في حدة قائلة: (ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي)، وطلبت منه العودة إلى مكانه وهي من تقرر الأغاني، لتثير ضحكات الجمهور على هذا المعجب.

بدورهم دافع بعض المتابعين عن الفنانة مشيرين إلى أنه على الشخص المعترض مغادرة الحفل في حال لم يعجبه غنائها، فيما رأى آخرون أن الأخيرة تعاملت معه بطريقة قاسية جدا.