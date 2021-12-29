في الذكرى الأولى لوفاة حاتم علي.. إليك أبرز الأعمال التي جمعته بـ تيم حسن

يصادف اليوم ذكرى وفاة المخرج والممثل السوري حاتم علي الذي غادر الحياة بتاريخ 29 ديسمبر 2020، ورغم مرور عام كامل على فراقه إلَّا أن روحه وأعماله مطبوعة في ذاكرة كل مشاهد وصديق ورفيق.

وقد أحييَّ حاتم علي ذكرى وفاة حاتم علي، ونشر صورة مركبة تجمعه بالمخرج الراحل عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، وكتب :"مرت سنة على اليوم الموجع، الله يرحمك ويغفرلك.. ويصبر مفتقديك جميعًا وأولهم عمرو وغالية وغزل والأستاذة دلع الرحبي".

ويجدر الإشارة إلى أن تيم حسن شارك في العديد من الأعمال التي أخرجها حاتم علي، وهنا نعرض بعضًا من هذه الأعمال:

التغريبة الفلسطينية



جسد تيم دور "علي" في "التغريبة الفلسطينية"، العمل سلَّط الضوء على حياة أسرة فلسطينية في الثلاثنيات من القرن الماضي وما مرَّت به من أحداث صعبة من تهجير ونزوح ومرور بالنكسة عام 1967، وكيف واجهوا أخطار الحرب.





ربيع قرطبة

نجح تيم في تأدية دور "المنصور أبي عامر"، والملقب بالحاجب المنصور، في مسلسل "ربيع قرطبة"، والذي يعد من أقوى الشخصيات في التاريخ الإسلامي.

يدور العمل الدرامي الملحمي في فترة ازدهار عصور الأندلس وهي خلال عصري عبد الرحمن الثالث (الناصر) وولده الحكم المستنصر، ويسلط الضوء حول قصة "محمد بن أبي عامر" التي أتى طالبًا للعلم متوجهًا من الجزيرة الخضراء إلى مدينة، من بعدها تحوله إلى تاجر وأجير إلى حاكم الأندلس.





الملك فاروق



جسد الفنان السوري دور الملك فاروق في المسلسل الذي يدور حول حياة الملك منذ أن كان صبيًا حتى اعتلائه العرش خلفًا لوالده واستلام سلطاته الدستورية عام 1938، كما يتطرق العمل لخبايا وشؤون القصر الملكي، والطريقة التي كانت تدار بها المملكة المصرية خلا فترة حكمه.

وقدم العمل صورة موفقة تعكس الطبيعة الإنسانية للملك فاروق، فهو كأي إنسان طبيعي يمتلك مشاعر وانفعالات إيجابية وسلبية، فقد أثَّرت حاشيته على صورته أمام الناس، حيث استطاع حاتم علي الكشف عن حقيقة وصحة الصور السلبية التي كانت تعكسها الصحافة قبل إشتعال ثورة الضباط الأحرار في يوليو من عام 1952.

على طول الأيام



شارك تيم حسن في هذا العمل الرائع بدور "نبيل" إلى جانب كوكبة من النجوم أمثال الفنان الراحل خالد تاجا، أيمن زيدان، نادين سلامة، نسرين طافش.

يدور العمل حول كبار التجار "حيتان المال" الذين يعتقدون أنهم خالدين وليسوا بزائلين؛ حيث يعتبرون المال كإكسير الحياة.

ملوك الطوائف



يدور المسلسل عن فترة ملوك الطوائف بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس، ونشوء الدويلات الصغيرة المتناحرة في مدن الأندلس العربية، كما يحكي عن ظهور ونشأة المرابطين في المغرب، وسيطرتهم في النهاية على دويلات ملوك الطوائف صيانة لها من الوقوع في يد قشتالة التي تحالف معها الكثيرون من ملوك الطوائف.