في سابقة تثمن: ترجمة مسلسل (زلزال) بلغة الإشارة

في محاولة لدمج ذوي القدرات الخاصة (الصُم وضعاف السمع) في المجتمع، والتفاعل مع الدراما المصرية قدمت قناة (dmc) وللمرة الأولى، في دراما رمضان، نسخة مترجمة بلغة الإشارة من مسلسل (زلزال) والذي يقوم ببطولته النجم المصري محمد رمضان، حسب موقع دنيا الوطن.

وأكد القائمون على عرض المسلسلات في القناة أن التجربة سيتم تعميمها على مسلسلات أخرى خلال المرحلة المقبلة.

و قالت القناة إن العرض الأول للمسلسل سيكون دون ترجمة، أما حلقة الإعادة التي تُبث يوميًا في الخامسة صباحًا فستكون مصحوبة بلغة الإشارة، إضافة إلى كتابة الحوار باللهجة المصرية على الشاشة لضعاف السمع الذين لم يتعلموا بعد لغة الإشارة.

ذكر أن مسلسل (زلزال) من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وهنادي مهنا، وغيرهم، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

