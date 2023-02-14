في عيد الحب.. سمية الخشاب تنصح الرجال بالزواج من مطلقة "أكثر خبرة"

انتهزت الفنانة المصرية سمية الخشاب عيد الحب للتفاعل مع جمهورها، وتوجيه عدة نصائح للفتيات والرجال بناءً على خلاصة تجربتها على مرِ السنين.

سمية الخشاب تنصح بالزواج من المطلقة



وفي عدة تغريدات شاركتها الخشاب عبر حسابها في "تويتر"، دعت الفتيات للاهتمام بأنفسهن وتربية القطط من أجل طرد الطاقة السلبية من حياتهن، كما نصحت الرجال بالزواج من المتطلبات، فعلى حد تعبيرها فهن أكثر خبرة.

وطلبت الخشاب من الرجال الزواج على عمر الأربعين حتى يكونوا مستقرين ماديًا، وكتبت: "اتجوز وأنت عندك 40 سنة عشان تكون عملت فلوس كويسة وتعيش أولادك بمستوى كويس، هتتجوز بدري هتخلف 4 أو 3 ويطلعوا صايعين ويبقوا عالة على المجتمع".

ولفتت الفنانة إلى أن الزواج من مطلقة أفضل ما يقدم عليه الرجال، إذ يكون لديها خبرة أكثر في الحياة.

وفي مداخلة هاتفية لها في برنامج "الستات" مع الإعلامية سهيرة جودة، وصفت الخشاب نفسها بـ"العقلانية" و"الرومانسية"، مُشيرةً إلى أن عقلها يعمل في الوقت المناسب، فهي تسمح له باتخاذ القرارات حينما يتدخل في مجريات حياتها، مُضيفةً: "والحمد لله عقلي تدخل كتير علشان كده أنا لسه باقية على قيد الحياة، وده بعد النضج والخبرات لأني ما كنتش كده".

وشددت على أنها شخصية تحب الرومانسية، لاسيما أنها من برج الميزان، حيث قالت: "وأضافت سمية الخشاب: أنا برج الميزان وهما عطائيين أوي ونحانيح في الحب ويموتوا في الرومانسية، اللي بيعرف برج الميزان عارف أنه عطاء جداً وبيتفنن علشان يسعد حبيبه على حساب نفسه، لكن لما تيجي تحس أنه مش بيبادل بتقلب وتبقى وحشة، وأنا عقلي بيدخل في الوقت الصح وبقول لنفسي لازم تفوقي".

سمية الخشب ورأيها بعيد الحب

وعن رأيها بعيد الحب، أوضحت الخشاب أنها لا تعترف بعيد الحب، فبنظرها على المرء التعبير عن حبه للطرف الآخر في أي وقت ومكان، كأن يشتري الهدايا التي يحبها الشريك في أي وقت ليس في موعد محدد من السنة.

وشددت على أن الحب لا يقتصر على رجل وامرأة، بل أيضًا أن يحب المرء نفسه، وقالت: "الحب مش حب للراجل والست فقط، ولكن تحبي نفسك وتتمني كل حاجة حلوة في حياتك وتشكري ربنا طول الوقت، ومش لازم نعلق سعادتنا وفرحتنا على حد في حياتنا، ولكن تقدري تسعدي نفسك وتتمني ليها، ده اللي بقول له لكل الناس لأن مفيش حاجة اسمها وحدة".

وعن أفضل هدية يمكن أن تمنح لها في عيد الحب، اختارت الخشاب البيجاما؛ لأن باستطاعتها تدفئتها، أو ربما قنينة عطر، أو شيء هي في حاجته.

نصيحة سمية الخشاب للسيدات في عيد الحب

ونصحت الفنانة الفتيات بأن لا يجعلن سعادتهن متعلقة بشخص ما، مضيفة: "حبي نفسك وادلعي وانبسطي، لما تعرفي باس وورد جوزك مش هيفيد بحاجة، لو عاوز يعمل حاجة هيعملها، ليه بتشغلي نفسك الحب مش بيجي كده، أنتِ كده بتضيعي طاقتك وتتعسي نفسك ويجي لك سكر وضغط وتتخني، اتفرجي على فيلم جميل، اعملي ماسك اهتمي بجمالك وحالتك النفسية، وأخرجي ما تستنيش واحدة صاحبتك واشتري حاجات واخترعي حاجات تبسط اعملي طابخة حلوة، أنا بحب نفسي وادلعها وممتنة لربنا، وبعمل ماسكات".

كما لفتت إلى الأثر الإيجابي الذي تصنعه القطط في حياة الفتيات، داعيةً إياهن بتبني القطط بسبب قدرتهم على إبعاد الطاقة السلبية عنهن، لأن الذبذبات التي تصدرها عالية وتمتص الطاقة السلبية من المنزل.