سمية الخشاب تثير إعجاب جمهورها بإطلالة مبهرة و بـ(التايجر)

شاركت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وظهرت سمية الخشاب مرتدية فستان بنقشة الـ(تايجر)، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واضعة مكياج جذاب علي وجهها.

وعلق العديد من رواد السوشيال ميديا علي إطلالة سمية الخشاب، وجاءت التعليقات كالاتي:(ملكة التايجر - فستان هيفاء وياسمين - أميرة الفن).

وتنتظر سمية الخشاب عرض مسرحيتها الجديدة (كازينو بديعة) في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وفي هذا الخصوص قامت بالعديد من البروفات خلال الأسابيع الماضية. والمسرحية من تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، وهي عمل استعراضي غنائي، تجسد من خلاله شخصية بديعة مصابني .