سمية الخشاب تهاجم حبيبة كريستيانو رونالدو.. "لن تكوني مثلي"

تعرف الفنانة المصرية سمية الخشاب بتغريداتها التي تتميَّز بحس الفكاهة، لكن هذه المرة وجَّهت رسالة شديدة اللهجة لحبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

سمية الخشاب تهاجم جورجينا رودريغيز

شاركت سمية الخشاب تغريدة عبر حسابها في "تويتر" موجَّهة لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، وأرفقتها بتعليق: "جورجينا لم تكوني سمية الخشاب"، لكن دون ذكر أسباب التغريدة وما الذي تعنيه من خلالها.

وعلى الفور انهالت التعليقات الساخرة، فاستهجن الكثيرون محاولة سمية الخشاب تشبيه نفسها بجورجينا، فكتبت إحداهن: "معلش يحجه 🤣 دي جورجينا ياما فوقى لنفسك"، وأضافت أخرى: "من زينها عاد هالمصريه عشان تقول كذا؟ ع بالها حورجينا تعرفها ولا طقت لها خبر".

ورأى البعض أن الخشاب تتهم جورجينا بتقليدها باعتمادها تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان واختيارها التزيُّن بمجوهرات مرصعة بالألماس وارتدائها فستان أسود، خلال حضورها المباراة التي جمعت منتخب البرتغال ومنتخب سويسرا.

وكتبت إحدى المتابعات: "ليه يعني ما هو مش كل واحده هتلبس او تعمل شعرها هتكون شبهك الي عمل اللبس والشعر مش ليكي بس يعني يبقا انتي بتقلدي الجيل الي قبلك وغيرو. وغيرو".

