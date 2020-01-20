في عيد ميلاد أنغام الـ48.. هل تسبب زواجها بخسارتها على المستوى الشخصي ونجاحها فنيًا؟

صادف يوم أمس الأحد الـ 19 من شهر يناير عيد ميلاد الفنانة المصرية "أنغام" الـ 48.

سنة 2019-2020 كانت مليئة بالأحداث والمفاجآت للفنانة وتصدرت ولا زالت حديث السوشال ميديا ليومنا الحالي.

افتتحت أنغام السنة الماضية بخبر زواجها من الموزع الموسيقي "أحمد إبراهيم" الذي يصغرها بـ 12 عاماً تقريبا ومن دون علم زوجته وأم ولديه التي تفاجأت بالخبر وعلى إثرها بدأت الدعاوى القضائية بين الطرفين والصراعات عبر السوشال ميديا بعدما كانت علاقتهما الشخصية مخفية عن أنظار الصحافة.

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لتخسر بسبب هذا الزواج صداقتها مع الفنانة السورية "أصالة نصري"، بسبب صلة القرابة بين طارق العريان وزوجة أحمد الأولى، ويبدو أن أنغام قررت الخروج من شخصيتها الحساسة والخجولة لتتحول لشخصية قوية وحسب وصف الجمهور العربي ظالمة ولا يهمها سوى سعادتها!

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خسارات أنغام لم تتوقف هنا، فقد هاجم إبنها "عمر" زوج والدته أحمد معتبرًا انه السبب في تدهور علاقته مع والدته كما عبر أنه لم يكن راضي عن هذا الزواج، إلا أنه حسب بعض المصادر فقد تحسنت الأوضاع عن السابق وأصبحت أكثر هدوءاً.

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من جهة أخرى، حققت أنغام في سنة 2019 نجاحات ليس لها مثيل ولم تحدث من قبل وعلى الأغلب بسبب موضوع الزواج الذي انتشر مع وقت إصدار ألبوم "حالة خاصة جداً".

تمكن ألبوم أنغام من تحقيق ملايين المشاهدات عبر المواقع المختلفة من "يوتيوب، ديزر"، كما أحيت سلسلة حفلات ناجحة بين مصر والخليج العربي، إضافة إلى الجوائز التي تلقتها كأفضل مطربة عربية، أفضل ألبوم، كما كان لزوجها أيضاً حصة من النجاح على أثر مشاركته في توزيع عدة أغاني من الألبوم، إذ فاز بجائزة "غلوبال ميوزك اوردز" ونال عدة ترشيحات عن نفس أعماله في الألبوم.

في نهاية الأمر، يمكن القول أن أنغام قد خسرت على المستوى العائلي وحققت نجاحات ساحقة على المستوى الفني.

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