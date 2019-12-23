في عيد ميلاد سلطان الطرب جورج وسوف الـ59 .. طالب أصالة بالغناء للجيش السوري ورفض الغناء لـ"جارة القمر"

هو سلطان الطرب ويلقبه البعض بـ"أبو وديع"، واحدًا من أشهر المطربين على الساحة الغنائية على مستوى الوطن العربى، يتمتع بصوت قوي لا ينافسه فيه أحد يتميز بإحساس كبير فى جميع أغنياته التي أصبح لها بصمة جمهوره ومحبيه بمختلف الدول، إنه النجم السوري المخضرم جورج وسوف.

ويحتفل سلطان الطرب جورج وسوف اليوم الإثنين بعيد ميلاده الـ59، وبهذه المناسبة ترصد "البوابة" أبرز ما في حياته الفنية والخاصة.

مولده ونشأته

ولد النجم جورج وسوف في 23 ديسمبر عام 1961 وهو مطرب ومغني سوري، أصله من الكفرون الواقعة في طرطوس، وانتقل منها إلى مدينة حمص وعاش حياته بين سوريا ولبنان، وكانت انطلاقته الفنيّة مع المواويل التي مهّدت له طريق الفن وفي أحد الأيام غنى "جورج" في حفلة مدرسيّة موالًا كان قد حفظه عن والده وكان سببًا في انطلاقته.

بداية شهرته

اشتهر جورج وسوف وبدأت العروض تنهال عليه في دمشق وهو في بداية العقد الثاني من عمره، وحقق شهرة كبيرة وعرض عليه أن يسافر إلى لبنان وهو لا يتجاوز السادسة عشر من عمره، فوافق على الفور، ويقال أنه قال: "لقد نمت على الأرصفة من أجل فني".

ذاع صيته في أرجاء لبنان وانهالت عليه الدعوات لإحياء حفلات في المقاهي الليلية والفنادق الفخمة، وما كان من الفنان جورج يزبك إلا أن ضم جورج وسوف ليرعاه وأبدى إعجابه بهذا "الصوت الموهوب" وقد قدم له ألحانًا من ألحانه وكذلك فعل الفنان وديع الصافي.

زواجه

تعرّف جورج وسوف على زوجته شاليمار حين كان يحيي إحدى الحفلات وكان عمره تقريبا 21 عامًا، وتم الزواج المدني في باريس لأن أهل شاليمار لم يكونوا راضين، وفي أقوال أخرى لما طلبها رفضوه فتزوجها من دون علمهم "خطيفة" كما درج إطلاق هذه العبارة على هذا النوع من الزيجات، وهو أب لثلاثة أولاد هم: وديع، حاتم، وجورج جونيور وابنة واحدة هي: عيون.

تزوج للمرة الثانية من بطلة الراليات القطرية الفلسطينية ندى زيدان وقد كشفت عن أنها التقت بجورج وسوف في مستشفى "سبيتار" في قطر، حيث تعمل هناك رئيسة قسم شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى كونها بطلة راليات، حيث أشرفت على حالة جورج لتولد بينهما قصة حب من النظرة الأولى.

حديثه عن محطاته الفنية

قال المطرب السوري جورج وسوف، إن الله أعطاه الموهبة وهذه مسؤولية، عليه أن يُقدمها بإخلاص، مشيرًا إلى أنه تخلى عن "العصبية"، بعض الشيء.

وأكد سلطان الطرب، أنه لم يحلم أن يكون بهذه النجومية أو هذا المستوى، الذي وصل إليه، معبرًا عن فرحته بسبب نجاحه في هذا الطريق الذي اختاره، ولذلك يحاول أن يقدم شيئًا ليس هابطًا.

وأكد "جورج"، أن هناك محطات مهمة في حياته الفنية، ومنها أغنية "كلام الناس"، التي تعتبر الأبرز في مشواره، مشيرًا إلى أنه ضمها للألبوم كآخر أغنية وأخذها "كمالة عدد"، ولكنها لاقت نجاحًا كبيرًا.

المرض أصعب تجاربه

عن أصعب محطة في حياته، قال جورج وسوف: عندما أجريت عملية جراحية في "الفخذ"، ومرت بخير، وأيضًا آخر وعكة صحية منذ 7 سنوات، ومرت بخير أيضًا، لإيماني بالله وقضائه.

وأوضح أن من وقف بجانبه في محنة مرضه كثيرين ومنهم زوجته وأولاده والكثير من أحبابه، ومن الفنانين كلهم سألوا ومن لم يسألوا فقد سامحهم وكأنهم سألوا.

ماذا قال عن دخوله مجال الغناء؟

قال جورج وسوف، إن الندم ليس موجودًا في قاموس حياته، موضحًا أنه صريح وسيظل هكذا طوال حياته.

وعن دخوله مجال الغناء وهل ندم عليه قال: "أعوذ بالله ده كٌفر، ودي موهبة ربنا منحني إياها، وهذه نعمة من الله".

حديثه عن زياد الرحباني

وصف جورج وسوف، في تصريحات سابقة له زياد الرحباني، بأنه عبقري وموسوعة، مضيفًا: "كل أعماله رأيتها وأحبها ولو كان يصور أعماله كانت ستفرق من الأرض للسماء، منوهًا أن هناك مشروع أغاني بينهما قريبًا، وأن هذا شرف له أن يكون اسمه بجانب اسم زياد رحباني.

لماذا رفض الغناء لفيروز؟

رفض جورج وسوف، الغناء للفنانة الكبيرة فيروز، قائلًا إنها عظيمة وذات تاريخ كبير لكني لن أغني لها وأقع في هذا الفخْ، مضيفًا: "لن أستغلها كما فعل آخرون على السوشيال ميديا".

رفض دخول أبناؤه مجال الفن

أكد جورج وسوف، أنه لا يريد أن يخوض أبناؤه المجال الفني، لأنه هذا الوسط متعب حسب وصفه، كما أن أبناؤه لديهم عملهم كل في مجاله، نافيًا وجود شائعات أو خلافات معهم.

طالب أصالة بالغناء للجيش السوري

عاتب المطرب السوري جورج وسوف، على مواطنته أصالة نصري لانتقادها للجيش السوري، مشددًا على أنه ليس لديه خلافات معها، ولا يغير منها فنيًا.

وأوضح المطرب السوري، قائلًا: "أصالة تغني حلو، وأفرح لنجاحها، ولكن عندما علمت أنها ترغب في العودة إلى وطنها، فرحت، ولكن ألوم عليها لأنه كان يجب عليها أن تعتذر من الذين أخطأت في حقهم، للشعب السوري، ولجيش سوريا".

رأيه في برامج المواهب

وصف جورج وسوف برامج "الهواة" بالتجارية، وأنها لا تهتم بتنمية المواهب، مضيفًا: "الولد لما بينجح لا يتابعوه ولا ينتجوا له أغاني".

وأكد أنه من الممكن أن يقبل الانضمام لهيئة تحكيم أحد برامج اكتشاف المواهب، بشرط توقيعهم ضمانات بالإنتاج للفائز ومتابعته.

حديثه عن زوجته

رفض جورج وسوف، ظهور زوجته للأضواء، موضحًا أنه يرفض السؤال عنها من الأساس، ولا يقبل أنه تكون زوجته مسار حديث في وسائل الإعلام، مشددًا على أنه لو لديه "فتاة"، وصوتها حلو سيزوجها ولن يجعلها تغني.

حلم يتمنى تحقيقه

عن ما يحلم به جورج وسوف قال: "نفسى فى برنامج يمحي الفقر من الدنيا كلها"، وأضاف: "لازم نرجع الطرب الأصيل بدل القرف اللي بنسمعه دلوقتي وطرب زمان دواء للروح".

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