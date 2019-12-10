في ذكرى مولدها الـ  98.. عفيفة إسكندر صاحبة الـ 1500 أغنية التي أجادت 5 لغات واحتفل بها جوجل

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 98 لميلاد الفنانة الراحلة عفيفة إسكندر، التي تربعت على "ترند" البحث خلال الساعات الماضية، وسط رغبة لاحتفال الأجيال الجديدة في التذكير برائدة الغناء بالوطن العربي، التي غنّت بـ 5 لغات.

ويبرز لكم "البوابة"، أهم المحطات في حياة الفنانة العراقية القديرة، وتفاصيل هامة في حياتها الشخصية والغنائية.

الميلاد والنشأة

ولدت الفنانة عفيفة إسكندر، بمدينة الموصل بالعراق، في 10 ديسمبر عام 1921، لأب عراقي وأم يونانية، وأسرة فنية من الطراز الأول، فوالدتها "ماريكا" كانت فنانة تعزف على 4 آلات موسيقية مختلفة، ولها صوت جميل أيضا، ورثته عنها ابنتها.

بدايتها الفنية

بدأت عفيفة حياتها الفنية منذ نعومة أظافرها، حيث كانت في عمر الـ5 سنوات، واستطاعت أسر القلوب، وجذب أنظار الجميع؛ لموهبتها الغنائية الكبيرة، وقدمت أولى حفلاتها بالمجمع العربي للموسيقى، والذي التحقت به، بعد بزوغ موهبتها.

زواج عفيفة إسكندر

عانت من تعاسة الحظ في زواجها، حيث تزوجت في سن الـ12 عشرة، من رجل أرمني عراقي، كان يعمل عازفاً للكمان، ويكبرها بـ38 عاما، حيث إنه تزوج منها وعمره 50 عاماً.

بداية شهرتها

بدأت شهرة عفيفة إسكندر، في عام 1935، وكان عمرها قرابة الـ5 سنوات، وبسبب موهبتها العالية، نالت إعجاب الجميع، وصعدت على أحد مسارح "أربيل"، وكانت هذه الانطلاقة الأولى، وأطلقوا عليها "جابركلي" أو "المسدس سريع الطلقات"؛ لتمكنها الشديد من الغناء، وسرعان ما ذاع سيطها، في كافة أنحاء العراق.

مشوارها الغنائي

غنت عفيفة ما يقرب من 1500 أغنية طوال مشوارها الفني، وكانت هي المغنية الأولى بالعصر الملكي وكان كبار المسؤولين في الدولة العراقية، فالملك فيصل الأول كان من المعجبين بصوتها، ولكن عبد السلام عارف الرئيس الثاني للعراق كان يحاربها ويضيق عليها حسب وصفها وتقول إنه كان يتهمها بدفن الشيوعيين في حديقة بيتها.

اللغات التي تغنت بها

أتقنت عفيفة إسكندر اللغات الفرنسية، التركية، الإنجليزية، الألمانية، بخلاف لغتها الأم العربية، ودخلت إلى عالم الفن بسرعة كبيرة، وقدمت المنولوجات التي كانت تستمر لـ5 دقائق متواصلة، وعملت مع كبار الفنانات.

التحاقها بفرقة "بديعة مصابني"

التحقت المطربة العراقية، عفيفة إسكندر بالفرقة المصرية "بديعة مصابني"، أشهر الفرق الموسيقية الموجودة في مصر والعالم العربي بذلك الوقت، وذلك بعدام جاءت إلى القاهرة، مع بداية عام 1938، لتبدع وتلفت انتباه الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، التي استعانت بها في أحد أدوارها.

تمثيلها مع عبدالوهاب وفاتن حمامة

مثّلت عفيفة، مع موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب، وسيدة الشاشة العربية النجمة فاتن حمامة، في فيلم "يوم سعيد"، ولكن لظروف ما، لم تعرض أغنيتها، بسبب تجاوز مدة عرض الفيلم الساعتين، ليقرر المخرج حذف أغنيتها.

وفاتها

ظهرت عفيفة في العديد من الأعمال الفنية العراقية والمصرية، وشاركت كبار المخرجين، أبرزهم أحمد بدرخان، لتعود إلى وطنها العراق، وتظل بها حتى فارقت الحياة، بعد صراع طويل مع المرض، في الـ22 من أكتوبر عام 2012، عن عمر الـ 90 عامًا.

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