في عيد ميلاد هند صبري الأربعين:تعرف على زوجها نادر الظهور (صور)

احتفلت النجمة هند صبري اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الأربعين فهي من مواليد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1979.

تزوجت هند صبري من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف ورزقت منه بابنتين.

و صرحت هند صبري في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد الشريف لا يتعمد عدم الظهور معها في المناسبات العامة والفنية المختلفة، ولكنه لا يحب عالم الأضواء، ويفضل التركيز على أعماله الاقتصادية.

لكن بشكل استثنائي ونادر ظهر زوج هند صبري مع زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الأخير وقامت الفنانة بطبع قبلة رقيقة على خده أمام الكاميرات، حسب موقع صدى البلد.

ومن المعروف أن هند كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة، الأولى كانت من الفنان السوري باسل الخياط، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي .