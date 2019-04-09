وليد توفيق

يعد المطرب اللبناني وليد توفيق، من أنجح المطربين على الساحة الفنية اللبنانية والعربية، حيث أصبح اسمه مرتبطًا بمناسبات أعياد الميلاد من خلال أغنيته الشهيرة "انزل يا جميل في الساحة".

ويحتفل وليد توفيق بعيد ميلاده الـ65، وبهذه المناسبة يرصد "البوابة"، أبرز ما في حياته الفنية والخاصة.

نشأته وبدايته

تعود جذور وليد توفيق، لعائلة توتونجي، وهو مغني لبناني ولد عام 1954 بمدينة طرابلس، لأسرة محافظة تتآلف من 3 أبناء.

ظهر شغفه بالموسيقى منذ نعومة أظافره، حيث كان متابعًا للأغاني والأفلام التي أبدع فيها عمالقة الغناء العربي منهم: عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم، ولشدة تعلقه بالموسيقى ترك تعليمه في المدرسة وتوجه إلى دراسة الموسيقى، واتخذ من مهنة الكهرباء وتصليح الإلكترونيات، عملًا له ليُنفق على دراسته للموسيقى، حتى بدأ يشارك في حفلات شعبية بطرابلس.

وتقدم لبرنامج الهواة "استوديو الفن"، عام 1974 ونجح في تقديم أغنية "بهية"، وحصد الميدالية الفضية في النهائيات، ثم ذاع صيته في أرجاء لبنان، فانتقل إلى سوريا بعد نشوب الحرب اللبنانية، ومن سوريا انطلق مشواره الفني.

طرح وليد توفيق، عددًا من الأغاني، وبالإضافة إلى موهبته في الغناء ظهرت موهبته في التلحين حيث لحن لنفسه: "وحدك حبيبي، انزل يا جميل عالساحة"، كما لحن له الموسيقار المعروف ملحم بركات، وفي بداية الثمانينات دخل عالم السينما وقدم أول فيلم مع الفنان دريد لحام بعنوان "سمك بلا حسك" ".

أعماله ومشاركاته الفنية

انطلق وليد توفيق، من مصر بعدما تقدم لامتحان الأصوات في الإذاعة المصرية، حيث تم تصنيفه مطربًا وملحنًا، وقابل عبد الحليم وعبد الوهاب، وشارك في العديد من الأفلام مع نجوم السينما المصرية منهم فريد شوقي، ورغدة وليلى علوي، وغيرهم، إلى أن التقى بالمبدع بليغ حمدي، الذي لحن له العديد من الأغنيات الناجحة.

ومن أنجح أعماله السينمائية "من يطفئ النار، قمر الليل، أنا والعذاب وهواك، وداعًا للعزوبية"، وقدم أغاني منها: "انزل ياجميل عالساحة، عشقك عذاب، بهية، لفيت المداين، عظمة على عظمة، واه واه، تيجي نقسم القمر"، وغيرها.

كما شارك وليد توفيق في الكثير من المهرجانات والحفلات الكبرى ومنها: مهرجان قرطاج عام 1987 والذي كان بمثابة نقطة تحول كبيرة في مسيرته الفنية.

زواجه وتفاصيل ارتباطهما

تزوج وليد توفيق، من ملكة جمال لبنان 1971، جورجينا رزق، وذلك عام 1990، وأنجبا نورهان والوليد، وقال المطرب اللبنانيّ، عن تفاصيل ارتباطه بزوجته: "لم أفكر إطلاقًا في الارتباط بسيدة بيضاء البشرة، أنا أبيض عشان كده كنت عاوز الأسمر".

وأشار، في مقابلة تلفزيونية له مؤخرًا إلى أنّ جورجينا رزق، رفضتْ مشاركته، والتعاون معه في أحد الأفلام الفنية، موضحًا، أنّها أظهرتْ شموخها، برفضها، موضحًا أنه تزوجها بدون فرح، ولا بدلة، ولا فستان

قصة ضربه على "قفاه"

كشف المطرب اللبناني وليد توفيق، عن تعرّضه للضرب أثناء سيره في الشارع، ففي إحدى المرّات، عندما كان ذاهبًا للسّينما، ويسير في الشّارع، ويُغنّي بصوت عالِ، وجد شخص يضربه بالقلم على قفاه، وعندما نظر خلفه وجده والده.

وأكّد أنّ والده اتّخذ هذا الموقف، تجاهه، لأنّه يعتبر أنّ الغناء في الشارع "عيبًا"، منوّهًا، إلى أنّ من يُغنّي في الشّارع، يُطلق عليه الناس "الرّقاص".

تحضيره لشخصية فريد الأطرش

كشف وليد توفيق، في مقابلة فنية له أنه كان يكتب قصة حياته، إلا أنه قام بتأجيل الفكرة، وبدأ التحضير لمشروع جديد، عن الفنان الرّاحل فريد الأطرش، حيث سيؤدّي بطولة العمل، من خلال أداء الشخصية.

رأيه في أغاني المهرجانات ومحمد رمضان

كشف المطرب اللبناني وليد توفيق، عن رأيه في أغاني المهرجانات، بالقول: "بستمع إليها وبهيص لأنها أغاني زي النكتة"، مؤكدًا أنه لا ينوي غناءها.

وأضاف: "هذا النوع من الأغنيات نابع من الشارع"، موجهًا التحية للفنان المصري محمد رمضان، قائلًا: "أنا من المعجبين به، وهو ممثل وعامل نوع مميز في السينما".