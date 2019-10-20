في قضية خطف إنجي خوري: توقيف المتهمة الفنانة قمر

أعلن الصحافي اللبناني إيلي باسيل أن الفنانة اللبنانية قمر قد جرى توقيفها في مخفر بئر حسن منذ يومين، فيما لا يزال الفنان آدم هاربا ولا يعرف مكانه حتى اللحظة.

وكانت الشابة المثيرة للجدل إنجي خوري قد تقدمت بشكوى اتهمت فيها آدم وقمر باختطافها وضربها.

بدورها نشرت الفنانة قمر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) تكشف فيه عن حقيقة حبسها كما ردد البعض.

وقالت قمر ان كل ما يتردد غير صحيح وانها حاليا مع الشعب اللبناني اشارك بالمظاهرات ووجهت كلمة الى الاعلامي اللبناني قائلة : (لو شايف ان انا في السجن يبقى أنا في السجن الكبير بين المتظاهرين في الشارع)، حسب موقع صدى البلد.

