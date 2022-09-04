محمد حماقي يشعل أجواء العلمين..ويكشف عن تاتو باسم ابنته

أحيى الفنان المصري محمد حماقي حفلًا جماهيريًا ضخمًا في ختام مهرجان العلمين "أرينا" مساء يوم الجمعة الماضي، حضره الآلاف من مختلف الجنسيات.

وأمتع حماقي جمهوره بتقديم باقة من أغانيه القديمو والحديثة على مدى ساعتين متواصلتين، مثل "نفسي أبقى جنبه"، و"مابلاش"، "لو هتسيب"، "حاجة مستخبية"، بالإضافة إلى أحدث أغانيه "أدرينالين التي حصدت نجاجًا كبيرًا منذ عرضها على قناة "يوتيوب"، وغيرها من أغانيه الضاربة.

تيشيرت محمد حماقي

وعلى صعيد الإطلالة، اختار حماقي تيشيرت من العلامة التجارية العالمية "Off-White"، يبلغ سعره 990 دولار أمريكي؛ وهو ما أثار الجدل بين المتابعين الذين رأوا أن تصميمه عادي جدًا ليكون بهذا السعر.

محمد حماقي يلتقط صورة مع معجب

ولاحظ حماقي أن أحد الحضور يوَّد التقاط صورة رفقته، فقال له: "أنا شايفك من أول الحفلة عايز تتصور"، ليجيبه أنه قدم من لبنان خصوصًا لحضور حفلته.

محمد حماقي وتاتو باسم ابنته

وفاجأ الفنان متابعيه بالكشف عن الوشم الذي رسمه باسم ابنته على خشبة المسرح، وقال: “ايه رأيكم باين ولا لأ”.

محمد حماقي وحلم حياته

وتحدث حماقي عن حلمه الذي لم يتحقق إلى الآن، إذ كان يتمنة احتراف كرة القدم في النادي الأهلي المصري، لكنه أشار إلى أن ابن شقيقه، الذي قدمه للجمهور على خشبة المسرح، قد يتمكن من تحقيق حلمه، بعد انضمامه رسميا لفرق الناشئين بالنادي الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم العربي وإفريقيا.