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تضامنًا مع شيرين.. راغب علامة يسقط على خشبة المسرح

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 03 أيّار / مايو 2023 - 01:01
راغب علامة
راغب علامة

أعادت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو قديم للنجم اللبناني راغب علامة يعود لست سنوات، يوثِّق لحظة سقوطه على خشبة المسرح.

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راغب علامة يسقط على خشبة المسرح

ويظهر راغب علامة في الفيديو يؤدي أغنيته "قلبي عشقها والعيون" على خشبة المسرح، خلال إحيائه مهرجان بكاسين بلبنان، وأثناء ممازحته الجماهير سقط أرضًا. 

وأرفق الحساب المسؤول عن نشر الفيديو المقطع بتعليق، كتب فيه: "تضامنًا مع شيرين".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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سقوط شيرين عبدالوهاب

ويأتي انتشار الفيديو بعد سقوط شيرين عبدالوهاب على خشبة المسرح أثناء إحياء حفلها في "كوكا كولا أرينا" بمدينة دبي الإماراتية.

وخلال أداء شيرين أغنيتها الشهيرة "على بالي" جلست على طرف المسرح وقالت لجمهورها: "ما تخفوش ما مش هقع، ما يوقعش غير الشاطر".

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ولم تمضي سوى دقائق حتى سقطت بشكل صادم على رجليها على المسرح وسط محاولة العديد من الأشخاص مساعدتها على النهوض بعد السقطة القوية.

 

كلمات دالة:راغب علامة

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