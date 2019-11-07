في موقع التصوير: زوجة خالد سليم و ابنتيه يحتفلون بعيد ميلاده

حرصت خيرية زوجة خالد سليم وابنتيه علي إضفاء حالة من البهجة والسرور عليه بمناسبة عيد ميلاده وتواجدن في بلاتوه مسلسل (بلا دليل) ليحتفلن معه وسط كل صناع المسلسل ،وذلك بسبب انشغاله بتصوير أخر مشاهده في المسلسل ، وزوجته قررت ان تقيم احتفالية ضخمة مع أصدقائه بعد انتهاء التصوير .

خالد حرص علي تقبيلهن في كرفان التصوير وغني معه من قبل التواجد وسط زملائه الذين جهزوا له تورتة عيد الميلاد وأقاموا احتفالية كبيرة في التصوير .

مسلسل (بلا دليل ) يعرض حاليا و ينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقاته إلى 45 حلقة .و هو ومن تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، و نيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي.