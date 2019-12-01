قائمة الفائزين بجوائز مهرجان القاهرة السينمائي.. فيلم "بيك نعيش" يتصدر وهذا أحسن ممثل! (فيديو)

أعلنت لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، عن الفائزين بجوائز الدورة 41، في المسابقات الأربعة الأساسية، وهي المسابقة الدولية ومسابقتي آفاق السينما العربية وأسبوع النقاد ومسابقة سينما الغد.

وأقيم مساء أمس الجمعة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي إضافة إلى العديد من النجوم العالميين.

ويرصد "البوابة" الفائزين بجوائز المهرجان في التقرير التالي:

فيلم "لم أعد هنا" حصد جائزة الهرم الذهبي.

فيلم شبح مدار / بلجيكا، إخراج باس ديفوس فاز بجائزة الهرم الفضي

فيلم الحائط الرابع / الصين فاز بجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل فني.

وذهبت جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان لفيلم "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي - إنتاج تونسي فرنسي لبناني-، الذي فاز أيضًا بجائزة صلاح أبو سيف - مسابقة آفاق السينما العربية، وجائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار.

أما جائزة لجنة التحكيم فقد ذهبت لفيلم "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" إخراج جابرييل أبرانتيس- البرتغال فرنسا - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة،

ونال فيلم "أمبيانس" إخراج وسام الجعفري – فلسطين- المنافس في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير.

أما فيلم "اعتقال" للمخرج أندريه كون- رومانيا- فقد حصد جائزة مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بينما ذهبت جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا - كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين - مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

فيلم "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال- لبنان، الإمارات- مسابقة آفاق السينما العربية فاز بجائزة أحسن فيلم غير روائي.

بينما ذهبت جائزة أحسن أداء تمثيلي للممثل على ثامر، عن فيلم "شارع حيفا" إخراج مهند حيال - العراق- مسابقة آفاق السينما العربية.

وحصل فيلم "أبناء الدنمارك" إخراج علاوي سليم- الدنمارك على جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "فيبريسي".

أما جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولار فنالها الفيلم المصري "احكيلي" إخراج ماريان خوري- مصر.

وفاز بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، فيلم "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية.

أما جائزة أحسن ممثلة فذهبت للفنانة جودي ان سانتوس عن فيلم "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية.

ونال جائزة أحسن ممثل الفنان خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة- المسابقة الدولية.

بينما اقتنص فيلم "بين الجنة والأرض" إخراج نجوى نجار- فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج- المسابقة الدولية جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو.

يُذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تعد من الدورات الاستثنائية حيث شهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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