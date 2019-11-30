5 مشاهد لا تفوتك من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. قبلات عبير صبري وزوجها وبدلة حمراء لأحمد فهمي!

أسدل الستار على فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، أمس الجمعة، حيث أقيم حفل الختام وسط حضور كوكبة من النجوم والنجمات المصريين والعرب والعالميين.

وكعادة المهرجانات الفنية، تصدرت العديد من اللقطات المشهد في حفل الختام، خاصة على السجادة الحمراء التي يتنافس من خلالها المشاهير على خطف الأضواء وإثارة الجدل.

ويرصد "البوابة" في التقرير التالي أبرز 5 مشاهد في مهرجان القاهرة السينمائي فإلى السطور القادمة:

قبلات عبير صبري وزوجها

خطفت الفنانة المصرية عبير صبري، الأضواء بتبادلها القبلات مع زوجها أيمن البياع، أثناء تواجدهما على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة 41 بمهرجان القاهرة السينمائي.

والتقطت كاميرات المصورين، تبادل الثنائي للقبلات في مشهد اعتاد عليه العديد من النجوم مؤخرًا، أثناء مشاركتهم في المهرجانات الفنية، أبرزهم الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل.



بدلة أحمد فهمي

لفت الفنان المصري أحمد فهمي الأنظار على السجادة الحمراء بعدما ظهر مرتديًا بدلة حمراء.

ورصدت الكاميرات، أحمد فهمي أثناء وقوفه للتصوير على "الريد كاربت"، حيث اعتمد بدلة حمراء ونظارة شمسية، الأمر الذي تفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا، وأطلقوا حملة سخرية واسعة منه.

مذيعة في موقف محرج!

تعرضت المذيعة المصرية جومانا ماهر، التي تقوم بتغطية فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عبر فضائية "dmc"، لموقف محرج أثناء إجرائها لقاء مع مواطنتها الفنانة رشا مهدي.



وحرصت جومانا على إجراء لقاء مع رشا، على هامش مشاركتها في ختام الدورة 41 من المهرجان، حيث سألتها عن كواليس مشاركتها في مسلسل "عروس بيروت" الذي يلقى نسب مشاهدة عالية مؤخرًا.

وقالت المذيعة لرشا إن دورها في المسلسل لاقى نجاحًا كبيرًا، إلا أن الأخيرة ردت عليها قائلة: "لا والله مشاركتش في المسلسل ده.. هو اتعرض عليا وأنا أصلا اعتذرت عنه".



هنادي مهنى ووالدها

تألقت الفنانة هنادي مهنا رفقة والدها الموسيقار هاني مهنا، على السجادة الحمراء، في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 بدار الأوبرا.

وفي لقطة عفوية ومميزة، التقطت عدسات المصورين صورة لـ هنادي مهنا، وهي تقبل والدها على السجادة الحمراء.

ورافق "مهنا"، في المقابلة التلفزيونية، التي أجراها مع شاشة "DMC"، ابنته الفنانة هنادي مهنى، التي خطفت منه "الميكرفون"، الخاص بالقناة، قائلة: "ممكن المايك؟ بعد إذنك هديهولك تاني، لو عاوزه براحتك"، ليرد عليها الأخير، قائلًا: "مفيش فايدة، إحنا على طول ناقر ونقير".

إنجي وجدان

على هامش الحفل، حاورت كاميرا قناة dmc عددًا من النجوم، كان في مقدمتهم الفنانة إنجي وجدان، والتي ما إن بدأت حديثها عن رأيها في الدورة الحالية للمهرجان، ومسلسلها الأخير "طلعت روحي"، حتى أصابتها نوبة سعال لم تتمكن بسببها من استكمال إجراء الحوار، ليتم إنهاء الحوار بسبب حالتها الصحية.



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