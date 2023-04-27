قادير دوغلو ونسليهان اتاغول يخرجان عن صمتهما ويعلقان على شائعة الخيانة.. "شيء طبيعي"

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خيانة النجم التركي "قادير دوغلو" لزوجته النجمة "نسليهان أتاغول"، حيث التُقط وهو يُقبّل فتاة مجهولة خلال تواجده في أحد النوادي الليلية.

وبدات الشائعات بالانتشار حول خيانة قادير لنسليهان بالاضافة الى شائعة زواجه من فتاة ثانية وقيل إنها نجمة تركية يبدأ اسمها بحرف الـ S وشاركته في احد الأعمال.

قادير دوغلو ونسليهان أتاغول يخرجان عن صمتهما

في البداية التزم الثنائي التركي الصمت لفترة قصيرة حتى ضجّت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخبر لكن بعد الضجة الكبيرة خرج قادير ونسليهان عن صمتهما وعلّقا على موضوع الخيانة.

وأكّد قادير دوغلو بأن الشخص الذي التقط له الصور ونشرهم هو شخص يريد الاقتراب منه لكنّه لم يتمكن وهو يتصرّف بهذه الطريقة من أجل ذلك، وقال قادير: "لقد تحدّثت مع أكثر من 80 شخصًا في ذلك الحفل"، كما أكّد قادير بأنه لا توجد أي امرأة أخرى في حياته سوى نسليهان.

أما زوجته نسليهان أتاغول فقد علّقت على موضوع خيانة قادير لها بقولها: "هي محادثة عادية بين قادير وفتاة في بيئة صاخبة وكل شيء عادي وطبيعي"، كما كشفت بأنها لا تهتم لشائعات الخيانة أبداً.

ردّة فعل المتابعين

وبالرغم من تفاعل الجمهور مع الثنائي التركي بشكل كبير خاصة جمهور نسليهان الذي عبّر عن غضبه الكبير بعد تداول فيديو الخيانة، إلا أنه وبعد تصريحات نسليهان وقادير أكّد الجمهور بأن اثارة الجدل الكبير حول هذا الفيديو هي خطّة مدروسة بعد الفشل الكبير الذي لاقاه قادير ونسليهان في مسلسلهما الأخير "على مشارف الليل".

وكشف مصادر قريبة بأن نسليهان وقادير يحاولان تصدّر الانترنت ولفت الأنظار نحوهما بأي طريقة.