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نسليهان اتاغول تعود بعمل جديد غامض بعد حالتها الصحية الصعبة

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:26
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول

غابت النجمة نسليهان أتاغول لفترة عن شاشات التلفاز، كما انسحبت من مسلسلها ابنة السفير بسبب إصابتها بمرض متلازمة الامعاء المتسرّبة والذي يعدّ من اخطر الأمراض ويسبب الوفاة.

وتحاول النجمة التركية العودة تدريجياً للساحة الفنية، من خلال لفت الأنظار اليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشرت صور مثيرة لها برفقة كلبها خلال جلسة تصوير.

نسليهان أتاغول

كما أفادت مصادر قريبة أن نسليهان تخفي عملاً مهماً تحضّر له قريبًا، حيث اتفقت مع شركات الانتاج على بطولة مسلسل جديد لكنها لم تكشف أي تفاصيل أخرى عنه.

وخلال وقت سابق كان النجم قادير اوغلو زوج نسليهان قد أثار جدلاً واسعاً وذلك عند تصويره مسلسل "وصفة حب" حيث ظهر وهو يقبّل زميلته بطريقة حميمية، وقد تساءل الجميع عن موقف نسليهان من ذلك.

وكانت قد أُثيرت شائعات حول انفصالهما بسبب وجود خلافات بينهما لغيرتها عليه من النجمة سيرا بعد مشاهدهما الحميمية معاً في مسلسله "وصفة حب"، ولكن ما لبثت أن نفت هذه الاشاعات بنشرها الفيديو الترويجي للمسلسل عبر حسابها الخاص.

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