كيف ردّت نسليهان أتاغول على خيانة قادير دوغلو لها؟

وثّقت كاميرات المتابعين صور ولقطات للنجم التركي "قادير دوغلو" خلال تواجده في أحد النوادي الليلية في تركيا رفقة فتاة مجهولة الهوية.

وظهر النجم التركي في مقطع الفيديو مع الفتاة وهما في وضعيات حميميّة بينما كانا يرقصان كما أنهما تبادلا القبل بشكل جريء جدًا ورومانسي، مما أثار غضب جمهور النجمة "نسليهان اتاغول" التي تعرضت للخيانة من زوجها وطالبوها باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ردّة فعل النجمة نسليهان اتاغول على خيانة زوجها قادير لها

تصدّر اسم النجمة "نسليهان أتاغول" وسائل التواصل الاجتماعي منذ الاعلان عن خيانة زوجها قادير لها من فتاة مجهولة لم تُعرف هويتها حتى الوقت الحالي.

وتساءل العديد من المتابعين عن ردّة فعل نسليهان على مقطع الفيديو االذي وثّق خيانة قادير لها، ويبدو واضحاً بأن النجمة التركية تلتزم الصمت في الوقت الحالي.

كما لم تبدي اي ردّة فعل اخرى تجاه زوجها قادير دوغلو الذي دائمًا ما كان يحرص على إظهار مشاعر الحب لزوجته أمام الجمهور.

ردّة فعل الجمهور على خيانة قادير لـ نسليهان

وعند البحث عن صفحة نسليهان اتاغول نجد بأنها لم تنشر أي شيء عبر حسابها الخاص على "انستغرام" الأمر الذي أثار حيرة المتابعين وجدلًا حول انفصال الثنائي خلال وقت سابق من هذا الشهر.

وتساءل الجمهور حول حقيقة الخلافات بينهما وفيما إذا كانت قبل فيديو الخيانة، بسبب اختفاء نسليهان عن مواقع التواصل الاجتماعي.