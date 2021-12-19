قبلة ساخنة تجمع يارا قاسم وممثل شاب تعود للعلن.. وفيديو يوثق لحظات ولادتها

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقبلة جريئة جمعت الفنانة السورية يارا قاسم وممثل شاب في مسلسل "بدون قيد" رغم مرور 4 أعوام على إصداره.

يبدو أن عدوى القبلات الساخنة التي تجمع النجوم السوريين في انتشار خلال الآونة الأخيرة، فبعد قبلة عبدالمنعم عمايري وكندا حنا في فيلم "الإفطار الأخير"، أعيد تداول مشهد قبلة مرام علي ويامن الحجلي في فيلم "أنا وأنت وأمي وأبي"، تليه مشهد قبلة يارا قاسم وممثل شاب.

يارا قاسم غير نادمة على مشهد القبلة

وبعد إثارة الجدل وتعرضها لموجة من الانتقادات، أوضحت أنها غير نادمة على المشاهد الجريئة التي قدمتها خلال مسلسل بدون_قيد، وأن أي قرار تتخذه في حياتها الفنية مسؤولة عنه.

وأكَّدت أنه لا بد أن يعكس الواقع في الدراما والسينما وهو أمر ليس معيبًا، وقالت خلال إحدى اللقاءات: "الحياة فيها كل شيء ويجب ان نعكس هذة الحياة بالدراما والسينما وهذا ليس عيب ، وليس ان نقدم جزء من المشهد والجزء الأخر يتم التعتيم عليه".

يارا قاسم العادات والتقاليد بالية

وتطرَّقت للحديث عن العادات والتقاليد المجتمعية واصفةً إياها بالبالية، وتابعت: "هي تقاليد قديمة ومتبعة ومصيرها الاندثار مع مرور الزمن لأنة لا يصح إلا الصحيح ونحن ابناء اليوم ليس ابناء قبل 1000سنة".

يارا قاسم تنجب طفلها الأول



أعلنت الفنانة الحسناء عن ولادة طفلها الأول من زوجها المخرج محمد وفا، وشاركت مقطع فيديو يوثق لمحات من الولادة وما سبقها من تجهيزات لاستقبال المولود.

وكشفت يارا أنها اختارت اسم "وفا" لطفلها.



