قبل ساعات من حفل الزفاف..شاهد تجهيزات الوليد المقداد لدخول القفص الذهبي!

بدأت استعدادت نجم قناة طيور الجنة الوليد مقداد وخطيبته نور لدخول القفص الذهبي، حيث يفصلنا بضع ساعات على حفل زفافه المنتظر.

ونشرت القناة الرسمية للعائلة التي تحمل اسم "عصومي ووليد - Assomi & Waleed" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" استعدادتهم للحفل ابتداءً من شرائهم البدلات وفساتين الفرح وانتهاء باجتماعهم الطارئ لمناقشة مجريات الحفل واختيار المعازيم.

وأشار مؤسس طيور الجنة خالد المقداد أن المدعويين سيكونون من أفراد المقربين للعائلة، بينما سيشرف المعتصم على تصوير الحفل ، ويقال أن حفل الزفاف سيبث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عائلة وليد المقداد تناقش تفاصيل الحفل

شراء بدلات حفل زفاف الوليد المقداد

شائعات انفصال الوليد المقداد وخطيبته

يذكر أن الوليد كان قد أعلن خطوبته قبل عام تقريبًا ووقع الجمهور وقتها في صدمة لأن صورة الثنائي معتصم والوليد ما تزال راسخة في عقولهم كأطفال على الرغم من أنهم بعمر الـ 20 والـ 18 الآن.

وانتشرت وقت إعلان الخطوبة الكثير من الأقاويل أن الفتاة هي ابنة عمه وأنها أكبر منه عمراً إلا أنه نفى الإشاعات بفيديو وأكد أنهما من نفس الجيل وأن صلة القرابة بينهما بعيدة، أما عن دراستها فأكد أنها تدرس الأدب العربي في إحدى جامعات الكويت حيث يقيمون.

وتناقلت الصفحات الفنية منذ أيام خبرًا مفاده أن الوليد انفصل عن خطيبته بعد شجار كبير وقع بينهما، إلَّا أنه قرر الخروج عن صمته وشارك صورة جديدة برفقة خطيبته لينفي الإشاعات التي أخذت حيزًا كبيرًا من حديث الصحافة والجمهور لتنهال عليه التعليقات التي تمنت بأن يتمم الله عليهما ويكلل علاقتهما بالزواج، واعتبرها البعض الآخر فضيحة بحق مروجي خبر طلاقه من نور.