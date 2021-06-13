نجم طيور الجنة محمد بشار برفقة زوجته في شرم الشيخ..وابنته مريم تخطف الأضواء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع نجم طيور الجنة محمد بشار برفقة زوجته شهد عرار خلال إجازتهم الصيفية التي لم يكشف عن وجهتها في البداية.

يظهر محمد بشار وشهد عرار على متن يخت وسط البحر، حيث اختارت عرار إطلالة صيفية مُرتديةً فستان أوف شولدر مخطط طوليًا، بينما اعتمدت تسريحة الجدائل الرفيعة الإفريقية على طول شعرها. بينما اختار بشار قميص أخضر زيتي بطبعات على شكل أوراق أشجار .

نجم طيور الجنة محمد بشار و زوجته 🤍 pic.twitter.com/FwHMAzGyse — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 13, 2021

ويُشار أن بشار اختار مدينة شرم الشيخ في مصر لقضاء إجازته برفقة العائلة، حيث نشرت عرار مجموعة صور تجمعها بطفلتها مريم أثناء توجههما إلى اليخت الذي كان بانتظارهم، وعلَّقت: "من امتى كان السمك يعمل لناس خاطر".

وانتشرت العديد من الصور للطفلة مريم خلال الإجازة الصيفية، وهنا نستعرض بعضًا منها:

يذكر أن محمد بشار تزوَّج شهد عرار بعد قصة حب كبيرة استمرت بين الثنائي تكللت بزواجهما وإنجاب طفلتهما مريم.

صورة ديما بشار وطفلة محمد بشار

يذكر أن شقيقة محمد بشار أثارت جدلًا واسعًا بعد انتشار صورة تجمعها بابنته مريم بعد ولادتها مباشرة، حيث اعتقد رواد مواقع التواصل أنها تزوجت وأنجبت سرًا.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة جدًا بسبب غياب بشار عن الإعلام والتلفزيون سنوات طويلة، وآخر ظهور لها كانت ما زالت في مرحلة الطفولة، لتبقى صورتها كطفلة محفورة في أذهان الجمهور بالرغم من مرور سنوات طويلة على ابتعادها.