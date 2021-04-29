صاحب قناة طيور الجنة خالد مقداد بأول صُورة من العناية المركزة!

أخبار خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة ما تزال الحديث الأبرز للجمهور بعد أن تم نقله إلى المستشفى بوضع صحي طارئ ضمن إشاعات الكورونا.

منذ لحظات شارك نجله الأكبر وليد الصُورة الأولى من داخل غرفة العناية المركزة وارفقها بتعليق "بفضل الله تعالى بابا خرج من العناية المركزة وتجاوز مرحلة الخطر وهو الآن تحت المتابعة الصحية في انتظار توضيح لكل ما جرى".

يذكر أنه تم تداول خبر صادم منذ أيام حول وفاة خالد مقداد بعد نقله إلى المستشفى، ومع تداول الخبر بشكل كبير خرج الوليد مقداد عن صمته وأكد أن الأخبار المتداولة حول وفاة والده غير صحيحة أبداً وأنه ما زال في المستشفى ووضعه الصحي مستقر نوعاً ما.

مرض خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة

بالحديث عن عائلة طيور الجنة، فقد نشر الحساب الرسمي لعصومي ووليد عبر يوتيوب فيديو لعائلة المقداد أول يوم رمضان حمل عنوان "أول يوم في رمضان بدون بابا"، ولم يظهر خالد مقداد في الفيديو سوا بمقطع واحد وهو طريح الفراش ويبدو عليه التعب.

وبالعودة إلى أول فيديوهات العائلة خلال أيام رمضان فقد طلبت العائلة من الجمهور الدعاء لوالدهم وأوضحت أنه من المقرر أن ينتقل "خالد" من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية وبعدها بعدة أيام يتم تخريجه من المستشفى. أما الإبن الأكبر وليد وقتها فقد شارك صُورة له برفقة والده وارفقها بتعليق "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ أن تشفي والدي يا الله يا كريم".

يذكر أن الوليد كان قد أعلن خطوبته منذ أشهر قليلة وانتشرت الكثير من الأقاويل وقتها أن الفتاة هي ابنة عمه وأنها أكبر منه عمراً إلا أنه نفى الإشاعات بفيديو وأكد أنهما من نفس الجيل وأن صلة القرابة بينهما بعيدة، أما عن دراستها فأكد أنها تدرس الأدب العربي في إحدى جامعات الكويت حيث يقيمون.

وكانت قد واجهت الشاب إشاعات أن الطلاق وقع بينه وبين خطيبته، إلا أن الوليد قرر الخروج عن صمته وقتها وشارك صورة جديدة برفقة خطيبته "نور" لينفي الإشاعات التي أخذت حيزًا كبيرًا من حديث الصحافة والجمهور لتنهال عليه التعليقات التي تمنت بأن يتمم الله عليهما ويكلل علاقتهما بالزواج، واعتبرها البعض الآخر فضيحة بحق مروجي خبر طلاقه من نور.

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