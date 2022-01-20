قبل و أحضان تجمع درة بزوجها وسط الثلوج...صور

خطفت الممثلة التونسية درةأنظار المتابعين على حسابها عبر موقع (انستغرام)، بمجموعة من الصور نشرتها برفقة زوجها هاني سعد، خلال قضائهما يوما على الثلج في لبنان.

وكشفت درة عن الأجواء الرومانسية التي جمعتها بزوجها، حيث أرفقت الصور بالتعليق التالي: (الحب هو الذي يجعلك تبتسم عندما تكون متعبا).

بدوره، تفاعل هاني سعد مع رسالة زوجته الرومانسية، فعلق على الصور قائلا: (بحبك يا حبيبتي.. ربنا يخليكي ليا).

و فنيا تصوّر درّة مسلسل (المشرحة) الذي ينتمي لنوعية الإثارة والتشويق وهو مؤلف من عشر حلقات يشارك في بطولته الى جانب درّة كل من الفنانين محمد دياب، علي الطيب، مها نصار وغيرهم، إخراج تامر نادي ومن إنتاج صباح أخوان.